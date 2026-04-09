מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
נתניהו דרש מצה"ל במהלך דיון הקבינט אמש לשפר את הסברת הישגי מבצע "שאגת הארי" | ישיבה צפויה להתקיים בשבוע הבא בהשתתפות הרמטכ"ל, דובר צה"ל ושר הביטחון בנוגע להצגת ההישגים במבצע לציבור בצורה מסודרת (צבא וביטחון)
יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
תפנית דרמטית במזרח התיכון: הנשיא טראמפ הודיע על השעיית התקיפות באיראן לשבועיים לטובת ועידת פסגה בפקיסטן. בתגובה להכרזה, שיגרה טהרן מטח כבד לעבר ישראל שגרם לנפגעים ולנזק | צה"ל ממשיך לתקוף בעוצמה בלבנון למרות הפסקת האש (בארץ)
ראש הממשלה מסר שטראמפ הודה לו על הסיוע הישראלי במבצע לחילוץ הנווט האמריקני שמטוסו הופל על ידי איראן | "הוא רואה בישראל בעלת ברית איתנה, נחושה, תקיפה, שנלחמת כתף אל כתף לצידה של ארה"ב", ציין נתניהו (בארץ)
אחרי שספג ביקורת במפלגתו, נתניהו הודיע: הדובר זיו אגמון יסיים את תפקידו בימים הקרובים עם כניסת מחליפו, עדו נורדן, שנמצא עכשיו בהליך קליטה במשרד ראש הממשלה | זיו אגמון עצמו כתב: "במהלך השבוע האחרון הבעתי במספר הזדמנויות את צערי על הפרסומים וכן את החלטתי לסיים את תפקידי, והדברים נכונים גם לעת הזו, אבקש שוב להתנצל בפני מי שנפגע" (פוליטי)