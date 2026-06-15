17 נאשמים: פרצו לבית קצין צבאי ראשי באשקלון

הפרקליטות הגישה היום (שני) כתבי אישום נגד 17 נאשמים, בהם ארבעה קטינים, בגין חלקם במחאה בביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית באשקלון. האירוע התרחש במהלך הפגנה נגד רדיפת לומדי התורה, כאשר מספר מפגינים פרצו את שער הבית, נכנסו לחצר וגרמו לנזק משמעותי לרכוש.

על פי כתב האישום, המפגינים התארגנו מראש והגיעו לביתו של הקמצ"ר יובל יאמין בעיר אשקלון בשעות הערב של יום 28 באפריל. הנאשמים, התקהלו בפתח הבית או בסמוך אליו, הניפו שלטי מחאה עם הכיתוב "מלחמה בחוק הגיוס, במעשים ולא בדיבורים!" וצעקו "נמות ולא נתגייס" ו"יובל יאמין בוגד".

פריצה לחצר הבית

בשלב מסוים, בסמוך לשעה 20:00, פרצו מי מהנאשמים והמפגינים את שער הכניסה הנעול של הבית ונכנסו לחצר. בבית שהו באותה העת אשתו של הקצין ושניים מילדיו, כאשר אחד מהם קטין. עשרות מפגינים ובהם הנאשמים נכנסו והתפרסו ברחבי החצר, לרבות במרפסת ובמדרגות הכניסה לבית, וישבו או עמדו שם תוך שחלקם אחזו ידיים זה לזה.

המפגינים שרו את השיר 'עוצו עצה ותופר', הניפו את השלטים וקראו קריאות גנאי כנגד הקצין וכנגד צה"ל. בני המשפחה נצורים בבית מבלי יכולת לצאת ממנו בבטחה, כשעשרות מפגינים נוספים צובאים על אזור הכניסה לבית מכיוון הרחוב. כתוצאה מהמחאה חשו בני ביתו של הקמצ"ר סכנה וחשש מפני פגיעה בגופם, הגיפו את תריסי הבית, נעלו את דלת הכניסה והתקשרו למשטרה.

נזק באלפי שקלים

במהלך ההתפרעות וכחלק ממנה נגרם נזק למנגנון הנעילה של שער הכניסה, נשברו חלקים מחומת הבית, ונגרמו נזקים למרצפות מרפסת הבית וכן לצמחייה המקיפה אותה. הנזק מוערך באלפי שקלים. לאחר דיווחים של בני המשפחה וכן שכנים למשטרה, הגיעו כוחות המשטרה לבית ולסביבתו. כתוצאה מפעולות המשטרה במקום נפסקה ההתפרעות ונעצרו הנאשמים.

כזכור, הפרקליטות הגישה כתב אישום גם נגד ארבעה מפגינים שהגיעו לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, במסגרת מחאה דומה. באותו מקרה צוין כי קיימת אפשרות ממשית שתידרש הטלת עונש מאסר בפועל על הנאשמים במידה ויורשעו.

רקע למחאות

האירוע באשקלון התרחש על רקע גל מחאות של הפלג הירושלמי נגד מעצרי בחורי ישיבות. וגם בימים האחרונים נרשמו הפגנות כבדות שכללו חסימות של צירים מרכזיים בארץ, כאשר בחלק מהמקרים התפתחו עימותים אלימים בין מפגינים לנהגים ובין המפגינים לכוחות המשטרה.

על פי כתב האישום, הנאשמים במעשיהם התקהלו לשם עבירה או מטרה משותפת, התחילו לבצע בהתקהלות את מטרתה בהפרת השלום שיש בה כדי להטיל אימה על הציבור, נכנסו לנכס כדי להפחיד את המחזיק בנכס, להעליבו ולהקניטו, ופגעו בנכס במזיד ושלא כדין. הנאשמים צפויים להישפט בבית המשפט, והחקירה נגד יתר המפגינים שהשתתפו באירוע נמשכת.