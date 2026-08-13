נאור שירי, יצחק פינדרוס ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

עימות אידיאולוגי חריף התקיים בפודקאסט של העיתונאי נדב פרי, כאשר ח"כ נאור שירי (יש עתיד) וח"כ יצחק פינדרוס (יהדות התורה) התעמתו על שאלות יסוד בדבר מהותה של המדינה וגבולות התערבותה בחיי הציבור החרדי. הדיון, שהחל כסקירה תקציבית שגרתית, התפתח במהירות לחשיפה של תהום ההשקפה שבין שני העולמות.

הרגע המכונן בדיון הגיע כאשר ח"כ שירי ביקש להסביר את הרקע האידיאולוגי לדרישה הציבורית להתערבות בחינוך החרדי. בגילוי לב מוחלט, תיאר את תפיסת כור ההיתוך המקורית של המדינה: "אני חונכתי וההורים שלי ואבא שלי וכולנו שהגענו מארצות שונות – הגיעה לפה מדינה ואמרה אנחנו רוצים לייצר שבט שלם של תרבות אחרת ממה שאתם מכירים. ברמת השפה, כיבוש השפה, הצבא, עבודה, לשנות את דפוסי העבודה, את דפוסי היהדות, שינו את דפוסי היהודים" "עכשיו תבינו למה החרדים אומרים 'לא תודה'" ח"כ פינדרוס לא הניח לדברים לחלוף ללא תגובה. בתשובה חדה, זיהה בהצהרת שירי את נקודת המפתח להבנת החשדנות העמוקה של הציבור החרדי: "אני אומר לך, אתה אומר את זה טוב! אני מציע לכל יהודי לשמוע את מה שאתה אומר ותבין למה החברה החרדית אומרת 'לא תודה'!" שוחררו לקבורה: ההרוגים מהתאונה בכביש 383 | ההלוויות היום חיים כהן | 12.08.26 הרב מאיר תורג'מן זצ"ל נפטר בתאונה יאיר טל | 12.08.26 הצהרתו של שירי מחדדת את הוויכוח ההיסטורי: בעוד שבעבור הציבור החילוני כור ההיתוך ועיצובו של "היהודי החדש" נתפסים כהצלחה ומטרה לאומית, בעבור הציבור החרדי מדובר באיום ישיר על המשכיותה של שרשרת הדורות ועל עצם קיומו הרוחני.

ח"כ נאור שירי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

האוטונומיה החינוכית ומגבלות החקיקה

מחלוקת חריפה נוספת נסבה סביב עצמאותם של מוסדות החינוך החרדיים. ח"כ שירי ביטא עמדה השוללת קיומן של מערכות חינוך שאינן כפופות באופן מלא למדינה: "כל ילד וילדה במדינת ישראל צריכים לקבל חינוך, חד משמעי. לא ייתכן שיש מפלגות בכנסת שיש להן רשתות חינוך פרטיות ואז על זה מבקשות 100% תקצוב, 70% תקצוב – זה לא הגיוני. האירוע הזה זה אבי אבות הטומאה"

בתגובה לדברים אלו, הציג ח"כ פינדרוס עמדה נחרצת לפיה עצמאותו הפדגוגית של החינוך החרדי היא יסוד קיומי שאינו ניתן למשא ומתן, והבהיר כי ניסיונות של כפייה באמצעות סנקציות כלכליות או כלים משפטיים נידונו לכישלון היסטורי:

"אין בעולם בעולם, בסדר, מזה אין בשום מקום בגלובוס שאתה לוקח אנשים עם אמונה ועם דרך חיים ועם תרבות ואתה משנה אותם באמצעות חקיקה ואמצעים משפטיים. עכשיו אתה יכול לסחוט את הציבור על ידי זה, אתה יכול לסחוט את הנציגים שלו, אתה יכול לעשות תרגילים פוליטיים על ידי זה, זה בסדר גמור, זה המשחק ובו אנחנו חיים לצערי הרב... אבל מציאות זה לא ישנה... מערכת החינוך מבחינתנו זה הדבר... הכי חשוב לנו, זה מערכת החינוך שלנו... והא' ב' של המערכת הזאת שהיא לא תהיה תלויה בפדגוגיה במשרד החינוך"

פינדרוס אף דחה את הטענה לפיה הציבור החרדי זוכה לעדיפות תקציבית בקדנציה הנוכחית, וציין כי בפועל חלו קיצוצים כבדים בתקציבי החינוך המגזריים: "הורידו לחינוך החרדי כמעט מיליארד וחצי שקל ביחס לשנים קודמות וממשלות קודמות".

מי מונע את הפיקוח המקצועי?

אחד הנושאים המורכבים בעימות נגע לשאלת הפיקוח והשקיפות המנהלתית במוסדות החינוך החרדיים. בעוד שנציגי יש עתיד מאשימים דרך קבע את המגזר בהיעדר שקיפות, חשף ח"כ פינדרוס כי דווקא הנציגות החרדית דרשה במשך שנים להחיל מנגנוני פיקוח טכנולוגיים ושקיפות מלאה, אלא שיוזמות אלו נבלמו על ידי גורמי הפקידות והמשפט:

"אנחנו מנהלים כבר 10 שנים מאבק בוועדת כספים ובכל הוועדות... מה היה המאבק שלנו? אנחנו רוצים שיפתחו תיקים אישיים במשרד החינוך לגננות, משרד החינוך מנע את זה ומשרד המשפטים מנע את זה! אנחנו רוצים לפתוח תיקים אישיים למורים בחינוך העצמאי, משרד האוצר מנע את זה כל השנים! אז באים בכזאת צדקנות..."

תלמוד תורה במאה שערים ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

לדברי פינדרוס, מניעת פתיחת התיקים האישיים לגננות ולמורים חרדים שירתה אינטרס פקידותי מודע להשאיר את המגזר במעמד מוחלש ותלוי, המאפשר להפעיל עליו לחצים פוליטיים ומשפטיים חוזרים ונשנים. הוא הדגים זאת באמצעות ההתנגדות של גורמי המשפט והאופוזיציה להחלת תוכנית "אופק חדש" במגזר החרדי, תוכנית הדורשת שקיפות ופתיחת תיקי הוראה אישיים.

סוגיית הכספים הקואליציוניים וההחלטות המדיניות

בנושא הכספים הקואליציוניים, הציג פינדרוס הבחנה מקצועית וערכית ברורה. הוא הביע התנגדות נחרצת לשיטת הדילים הפוליטיים הליליים, אך מנגד עמד על כך שמימון בסיסי לילדי ישראל אינו צריך להיכלל תחת הגדרה פוליטית זו:

"יש שני סוגי כספים קואליציוניים... יש כספים קואליציוניים כמו שאמרתי מקודם שאלה של מדיניות... ויש כספים שאני חושב שזה גועל נפש, אני באמת חושב שזה גועל נפש, הסוג כספים קואליציוניים האלה - תביא לי אני אתן לך, בלילה בכנסת, נורא ואיום, זה שוחד, זה מכוער, זה לא נכון, המסחרה. אני אדבר על משהו אחר... האם מותר לממשלה לקבל החלטה שחינוך שהוא מוכר שאינו רשמי אני מממן אותו ב-80%? אני חושב שכן, וזה לא אמור להיות קואליציוני"

פינדרוס הצהיר כי אילו כיהן בעצמו כיושב ראש הוועדה, היה דורש להסדיר את תקציבי החינוך בבסיס התקציב ולא ככספים קואליציוניים, כדי למנוע את הפיכתם לכלי משחק פוליטי.

מנגד, ח"כ שירי טען כי הממשלה לא עמדה בהבטחותיה לצמצם משרדים מיותרים או לקצץ בכספים המגזריים (כגון אלו המופנים למשרד ההתיישבות ולמשרד המורשת) למרות עלויות המלחמה והצורך במיגון הצפון ותמיכה במפונים.

חוסן כלכלי וסיעתא דשמיא מול תחזיות קודרות

הדיון הכלכלי רשם הבדלי גישה עמוקים ביחס לעתידה של המדינה. ח"כ שירי הציג נתונים קודרים לגבי זינוק בעלויות הריבית על החוב הממשלתי (מ-56 מיליארד ל-96 מיליארד ש"ח) לצד שחיקה במעמדה הכלכלי של ישראל במדדי ה-OECD.

ח"כ פינדרוס השיב במבט היסטורי רחב המשלב אמונה וחוסן מעשי:

"אני תמיד אומר, אתה יודע מה הפלוס שלי? שאני ב-98' התראיינתי אצל קולגה שלך ואמרו לי: תשמע, עוד 15 שנה כשהחרדים יוכפלו והחינוך החרדי יגדל, מדינת ישראל תקרוס. אם אני מסתכל על מצבה של מדינת ישראל ב-1998 ואני מסתכל על מצבה של מדינת ישראל הכלכלית... המצב הרבה יותר טוב. אז משום מה נבואות הזעם האלה לא מתגשמות, ואני כן מאמין בסיעתא דשמיא, ואני מאמין שכן יש סיעתא דשמיא לארץ ישראל ויש סיעתא דשמיא למדינת ישראל ולירושלים... הדבר הזה עובד"

פינדרוס הסביר כי העלייה בעלויות החוב מושפעת מסביבת הריבית הגלובלית ולא מהתנהלות פנימית מגזרית. הוא הסכים כי המבנה הממשלתי הנוכחי מנופח וכי יש מקום לקיצוצים נרחבים במנגנוני המדינה הלא יעילים, אך הדגיש כי העלאת נטל המיסים הנוכחית היא זמנית ונובעת מעלויות הלחימה חסרות התקדים (כ-140 מיליארד ש"ח).

חבר הכנסת יצחק פינדרוס ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

חשבון נפש פוליטי משני צדי המתרס

בפרק הסיכום של העימות, הפגינו שני הדוברים מידה של ביקורת עצמית ביחס למהלכים האחרונים של מפלגותיהם:

ח"כ יצחק פינדרוס הודה בטעות פוליטית סביב חוסר הנכונות להגיע להסדרה מהירה של סוגיית הגיוס לפני פרוץ הלחימה: "החוק שגנץ העביר קדנציה הקודמת בנושא הגיוס – ברור שטעינו ושגינו שלא דאגנו שהוא יסתיים, טעינו שלא סיימנו את הדבר הזה לפני השבעה באוקטובר, שנכנסנו רגשית לעניין הזה... ברור שהיינו צריכים לסיים את האירוע הזה הרבה הרבה הרבה לפני השבעה באוקטובר במציאות". בנוסף, הוא הסכים עם הביקורת כי נציגי המגזר היו צריכים לגלות התנגדות נחרצת יותר לשימוש בכספים הקואליציוניים כמנגנון מימון.

ח"כ נאור שירי הודה מנגד בטעות פוליטית של האופוזיציה, אשר נמנעה מלייצר "בליץ מסיבי" נגד החבירה של חלקים מתוכה לממשלה מיד לאחר פרוץ המלחמה, מהלך שפגע ביכולתה של האופוזיציה להוות משקל נגד אמיתי לצעדי הממשלה באותה העת.

אולם, לצד התהום האידיאולוגית והטונים הגבוהים, חשף העימות גם פן פחות מוכר של מערכת היחסים מאחורי הקלעים של המשכן. בדבריו, הפגין ח"כ נאור שירי הערכה אישית ומקצועית יוצאת דופן כלפי יריביו הפוליטיים מן המגזר החרדי. הדבר בלט במיוחד ביחסו לח"כ יצחק פינדרוס, כאשר שירי נעצר במהלך הדיון כדי לציין לטובה את כנותו של חבר הכנסת מיהדות התורה ואת הימנעותו מגינונים פוליטיים מקובלים.

"יש לי הערכה מאוד גדולה לפינדרוס כי הוא אומר את האמת והוא מהבודדים בכנסת," הודה שירי בגילוי לב. הוא הסביר כי היכולת לדעת בדיוק היכן עומד הצד השני היא נכס נדיר בנוף הפרלמנטרי: "היתרון הגדול ביותר שאתה רואה, גם בוועדת הכספים וגם פה שיושב חבר הכנסת פינדרוס, זה שמה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. אני לא אנסה לסבן את זה, אני לא אנסה לסובב את זה, אני לא אגיד לכם דבר אחר ואחרי הבחירות ואחרי חודש אני אגיד לך משהו אחר – זה מה שאני רוצה".

הערכתו של שירי לא נעצרה במישור האישי מול פינדרוס, אלא התרחבה גם לרמה המקצועית והפרלמנטרית של כלל הנציגים החרדים. בתשובה לשאלה על הדינמיקה בוועדת הכספים, חרג חבר הכנסת מיש עתיד מהקו המפלגתי הנוקשה והגדיר את נציגי המפלגות החרדיות ככוח עבודה פרלמנטרי ראשון במעלה, כזה שכל נבחר ציבור בתחילת דרכו יכול ללמוד ממנו.

"גילוי נאות – אני מאוד מחבב את גפני, גם מעריך את כל חברי הכנסת החרדים, רובם, כי הם פרלמנטריים מבריקים ברמת האופרציה," הצהיר שירי, ואף השיא עצה לחברי כנסת חדשים: "אתה רוצה לדעת איך הופכים להיות חבר כנסת טוב? תשב עם פינדרוס, תשב עם גפני, תשב עם ינון... ועוד כמה חברי כנסת ותבין איך עובדים. זה פעם אחת, וזה גילוי נאות שאני אומר ברמה האישית. אני מחזיק מהם כל כך הרבה". דברים אלו ממחישים כיצד גם בשיאה של מחלוקת נוקבת, מאחורי הקלעים מתקיימת הערכה הדדית ליכולות הביצוע והניסיון.

הוויכוח על תקציב ואוטונומיה

העימות בין שני חברי הכנסת משקף את המתח המתמשך בין הדרישה לשוויון בחלוקת משאבי המדינה לבין החשש מפני התערבות שלטונית בעולם הערכים. בעוד שירי מייצג את הדרישה הציבורית לפיקוח ולשינוי, פינדרוס מבטא את העמדה החרדית הרואה בכל ניסיון התערבות המשך ישיר של מדיניות כור ההיתוך ההיסטורית.

הדיון עולה בתקופה רגישה במיוחד, כאשר שאלות הגיוס, התקציב והחינוך החרדי עומדות במרכז הזירה הציבורית. האמירה הגלויה של ח"כ שירי על מטרת השינוי התרבותי מספקת הודאה ברורה, כמשיח לפי תומו, על חשיבות השמיעה לגדולי ישראל וההליכה בדרך התורה.