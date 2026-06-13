צה"ל תקף 70 תשתיות חיזבאללה ביממה

תיעוד מתקיפות צה״ל בדרום לבנון במהלך היממה האחרונה ( צילום: דו"צ )

צה"ל ממשיך במאמץ התקפי אינטנסיבי נגד ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. על פי הנתונים שפורסמו הערב (מוצ"ש), במהלך היממה האחרונה בלבד תקפו כוחות צה"ל יותר מ-70 תשתיות של הארגון, במסגרת הפעילות המתמשכת להסרת האיומים על אזרחי מדינת ישראל.

התשתיות שהושמדו כוללות משגרי רקטות, מבנים ששימשו את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור, ועמדות שהיוו איום ישיר על כוחות צה"ל ועל יישובי הצפון. הפעילות המבצעית מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק בין חיל האוויר לכוחות הקרקעיים הפועלים במרחב. במקביל לתקיפות התשתיות, חוסלו מחבלים שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל. הפעילות המשולבת מאפשרת זיהוי מדויק של איומים וסיכולם בזמן אמת, תוך מניעת פגיעה באוכלוסייה האזרחית. כפי שדיווחנו קודם לכן, במהלך השבוע האחרון תקף חיל האוויר כ-310 מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, במסגרת מאמץ רחב היקף שכלל גם פעילות קרקעית ממוקדת. בתקיפות אלו חוסלו כ-80 מחבלים והושמדו מאות תשתיות טרור. נחשף ב'בופור': המפות שמוכיחות את התוכנית האיראנית לכיבוש הצפון | צפו ב. ניסני | 21:05 כמו כן, כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 פועלים בפיקוד אוגדה 91 להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הכוחות זיהו במהלך השבוע האחרון שתי חוליות של שבעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, שפעלו מתוך תוואי תת-קרקע בדרום לבנון. התוואי שימש את המחבלים לאחסון תחמושת, מרגמות ואספקת מזון לפעילות נגד כוחות צה"ל מהמרחב. בשיתוף פעולה עם חיל האוויר, ארטילריה ורחפנים, חיסלו הכוחות את שבעת המחבלים שזוהו בתוואי. לאחר החיסול, הכוחות זיהו נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד צבאי על המחבלים, לצד עמדות שיגור ואמצעי לחימה שהושמדו בסמוך לתוואי התת-קרקע.

תיעוד מזיהוי וחיסול המחבלים ( צילום: דו"צ )

פעילות ממוקדת בעומק השטח

הפעילות הנוכחית מהווה המשך ישיר למבצעים שבוצעו בשבועות האחרונים. כוחות החטיבה המרחבית 769 השלימו לאחרונה מבצע מיוחד בכפר דבין, הממוקם בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך שטח לבנון. במהלך המבצע חוסלו יותר מ-30 מחבלים והושמדו עשרות תשתיות צבאיות.

הכפר דבין שימש לאורך תקופה ארוכה כתשתית צבאית משמעותית עבור חיזבאללה, ממנה הוציא הארגון מתווי טרור מגוונים, ובראשם ירי ממוקד של טילי נ"ט לעבר מדינת ישראל ולעבר כוחות צה"ל. חיל האוויר תקף במהלך המבצע יותר מ-50 מטרות טרור ברחבי הכפר וסביבתו.

( צילום: דובר צה"ל )

הפעילות המבצעית של צה"ל בדרום לבנון כוללת גם מאמץ שיטתי להשמדת רשת המנהרות והתוואים התת-קרקעיים של הארגון. במקביל, ממשיכים הכוחות לפעול בקו ההגנה הקדמי, שם מבוצעות פעולות ממוקדות להשמדת תשתיות טרור ונטרול איומים מיידיים.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הפעילות ההתקפית תימשך כל עוד קיים איום על אזרחי ישראל וכוחות הצבא. המטרה המרכזית היא למנוע מחיזבאללה את היכולת לבסס מחדש אחיזה באזור ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד מדינת ישראל.