במהלך חריג שנחשף היום (ראשון), עוברים שני מפעלי הבטון שהוקמו בגבול רצועת עזה לאחריות ולמימון מלאים של ארצות הברית, במקום משרד הביטחון הישראלי. כך פרסם דורון קדוש בתוכניתם של ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צה"ל.

המפעלים, שהוקמו בחודשים האחרונים בנחל עוז ובכרם שלום, נועדו לייצר את הבטון המשמש לאיטום מנהרות שצה"ל ממשיך לאתר ברצועת עזה. עד כה הופעלו המפעלים בידי חברות קבלניות עבור משרד הביטחון, אולם כעת צפויה האחריות עליהם לעבור למפקדה האמריקנית בקריית גת.

על פי הפרסום, ארצות הברית תהיה מעתה הגורם שינהל את המפעלים וגם יממן את פעילותם. החברות הקבלניות המפעילות את מפעלי הבטון כבר עודכנו בידי משרד הביטחון כי בתקופה הקרובה ישתנה הגורם המעסיק אותן - במקום משרד הביטחון הישראלי, המעסיק החדש יהיה ארצות הברית.

תיעוש פעולת האיטום

מפעלי הבטון נועדו לתעש ולהרחיב את פעולת האיטום של המנהרות, ולאפשר לכוחות צה"ל להזרים כמויות גדולות של בטון לתוך התוואים התת-קרקעיים שהתגלו. גם בתקופה הנוכחית ממשיך צה"ל לאתר מנהרות בשטחי הקו הצהוב ברצועה.

חששות מניצול חמאס

ברקע המהלך עומד גם ניסיון העבר מהכנסת חומרי בנייה לרצועת עזה. לאחר סבבי לחימה קודמים הוזרם בטון לרצועה לצורכי שיקום, אך בהיעדר פיקוח מספק חמאס השתלט על חלק מהחומרים. הבטון שימש את ארגון הטרור לשיקום מנהרות שנפגעו ולהקמת תוואים תת-קרקעיים חדשים.

המעבר של המפעלים לאחריות אמריקנית מגיע על רקע הנחיה מבצעית מעודכנת שהועברה לכוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה, במסגרת ההכנות ליישום תוכנית מועצת השלום לפירוק נשקו של ארגון הטרור חמאס. ההנחיה קובעת כי מעתה תבוצענה תקיפות אך ורק במטרה להסיר איומים מיידיים על כוחות הביטחון ועל אזרחי מדינת ישראל.

מלשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ וממשרד הביטחון לא נמסרה תגובה עד למועד הפרסום.