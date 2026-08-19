צבא איחוד האמירויות - צילום: משרד ההגנה وزارة الدفاع |MOD UAE צבא איחוד האמירויות | צילום: צילום: משרד ההגנה وزارة الدفاع |MOD UAE 10 10 0:00 / 0:43

בהחלטה חריגה וחסרת תקדים, הודיעה איחוד האמירויות אמש (יום ג') על הקפאה מלאה של כל הפעילות הכלכלית והפיננסית מול איראן. משרד החוץ באבו דאבי הסביר כי הצעד נובע מ"הסלמות אזוריות הפוגעות בשלום ובביטחון האזורי והעולמי", והדגיש את מחויבות המדינה לשמור על תקינות המערכת הפיננסית הבינלאומית.

ההחלטה התקבלה שעות ספורות לאחר שמשרד ההגנה האמירתי פרסם כי איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר שטח המדינה, אירוע שגרם להפעלת מערכות האזעקה. מצד איראן הוכחשו הדברים במהירות, כאשר דובר משרד החוץ הפרסי טען שהטילים לא שוגרו משטחה של הרפובליקה האיסלאמית.

איחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות )

ההחלטה מסמנת שינוי מהותי ביחסים הכלכליים בין שתי המדינות, שטיפחו במשך עשרות שנים קשרים מסחריים ותרבותיים הדוקים. דובאי שימשה לאורך שנים כציר מסחרי מרכזי עבור איראן, כאשר על פי נתוני ארגון הסחר העולמי, היקף המסחר בין המדינות הגיע ל-28 מיליארד דולר בשנת 2024. באותה שנה, האמירויות היוותה את מקור היבוא הגדול ביותר של איראן, וסיפקה לה מוצרי אלקטרוניקה, מתכות יקרות ומוצרים נוספים. בכירים איראניים: המשטר עלול לקרוס בבלי | 18.08.26 צבע שחור בפול ווליום • היועמ"שית: על צה"ל לחדש את המעצרים | מעייריב איצלה כץ | 18.08.26 למרות שבעבר נשמעו טענות מצד מבקרים בארצות הברית כי דובאי משמשת כערוץ לעקיפת הסנקציות על איראן, גורמים רשמיים באמירויות הדגישו שהם פועלים בנחישות נגד כל הפרה. כעת, ההחלטה על הקפאה מוחלטת מעידה על שינוי מדיניות מהותי ועל רצון להתרחק מטהראן.

צבא איחוד האמירויות - צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae צבא איחוד האמירויות | צילום: צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae 10 10 0:00 / 1:05

ההודעה הרשמית של אבו דאבי פורסמה על רקע הידוק שיתוף הפעולה עם ארצות הברית בתחומי הביטחון והכלכלה. ההחלטה הגיעה בעקבות שיחה טלפונית בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבין שליט האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד. במקביל, התקיימה פגישה בין מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו ליועץ הביטחון הלאומי האמירתי, השייח' טחנון בן זאיד, במטרה לתאם את הצעדים להטלת אחריות על איראן ושלוחיה על ההתקפות החוזרות.

ממשל טראמפ ממשיך להחמיר את עמדתו כלפי איראן: בשבוע שעבר איים שר האוצר סקוט בסנט להפעיל "אמצעים חסרי תקדים בהיסטוריה של הבידוד הכלכלי" כנגד גורמים שימשיכו להפר את הסנקציות. הנשיא טראמפ הבהיר כי נכון לעכשיו אין שיחות דיפלומטיות בין ארה"ב לאיראן ואין כאלו מתוכננות, והדגיש כי המצור הימי האמריקאי על טהראן נמשך וכי מצר הורמוז נותר פתוח לתנועה.

לוחמים באיחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות )

דיווחים קודמים העלו כי איחוד האמירויות הייתה נתונה ללחצים אמריקאיים חריפים בחודשים האחרונים. על פי פרסומים בסוכנות רויטרס, מקורות לא מזוהים בטהראן טענו כי אבו דאבי הסכימה להפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 10 עד 20 מיליארד דולר, כאשר כ-3 מיליארד דולר כבר הועברו, לצד כשני טונות זהב בשווי מוערך של כ-283 מיליון דולר.

גורמים באמירויות הכחישו בתוקף את הטענות ודחו כל קשר להעברות כאלה. עם זאת, נתוני מעקב טיסות תיעדו מטוס מנהלים של חברת "רויאל ג'ט" מאבו דאבי כשהוא מבצע ב-11 וב-12 באוגוסט השנה שתי טיסות קצרות לאיראן, דבר שהעלה שאלות נוספות לגבי אופי הקשרים בין המדינות.

ארה"ב במצר הורמוז ( צילום: צבא ארה"ב , סנטקום )

ההחלטה של איחוד האמירויות מתקבלת בעת שהמתיחות באזור נמצאת בשיא. איראן ועומאן מקדמות בחשאי תוכנית לשליטה על תנועת הספנות במצר הורמוז, צעד שעלול לערער את הסטטוס קוו הבינלאומי. במקביל, ארצות הברית ממשיכה להפעיל לחץ על מדינות המפרץ להפסיק כל שיתוף פעולה עם טהראן.

צעד ההקפאה המלאה של אבו דאבי מהווה נקודת מפנה משמעותית ביחסים האזוריים, ומעיד על רצון ברור של האמירויות להתיישר עם המדיניות האמריקאית ולהתרחק מאיראן. השאלה היא האם מדינות מפרץ נוספות תלכנה בעקבותיה, ומה יהיו ההשלכות הכלכליות על איראן שכבר סובלת מסנקציות כבדות.