היערכות מוגברת לקראת "מחאת השיירות" המתוכננת ליום רביעי הקרוב: באגודת ישראל מקדמים מהלך מחאה במסגרתו צפויות לצאת שיירות רכבים ממוקדים שונים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי. המוחים מתכננים נסיעה איטית בליווי שלטי מחאה ומערכות הגברה. כל הפרטים על ההיערכות - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

רודפים אחרי הרוח

בצעד מתואם, סיעות ש"ס ויהדות התורה הכריזו היום על חסימת כל החקיקה הקואליציונית, עד להעברת שורת חוקים המוגדרים כציפור הנפש של הציבור החרדי בהם חוק המעצרים של דרעי, חוק המעונות של גפני וחוק יסוד לימוד תורה. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

קריאת השכמה!

מרבית הציבור החרדי, המדיר עצמו מצריכת התקשורת החילונית, כלל אינו מודע לעוצמת ההסתה האנטי-חרדית המושמעת ומונגשת יום יום, שעה שעה בתחנות הרדיו וערוצי הטלוויזיה של המגזר הכללי.

חזקה על הסתה שאינה חוזרת ריקם, ואם החרדים לא מודעים לתכנים אותם צורך האזרח הישראלי בכלי התקשורת, כולל הממלכתיים, הרי שאת תוצאות התעמולה ההרסנית הוא (האזרח החרדי) חווה על בשרו בעוצמות הולכות וגוברות מידי יום. הערב אנו בסיקור מיוחד על האירועים החמורים שחוצים את מדינת ישראל - מרמת גן שבמרכז ועד לערד שבפריפריה, דרך בירת המדע הישראלית - העיר רחובות.

ברחובות: בזמן שהעירייה עסוקה במאבק מול ועד העובדים, ברחובות החרדית רוחשת סערה גדולה סביב החלטת ראש העיר מתן דיל להותיר על כנם את חילולי השבת בבתי העסק ברחוב הרצל. עבור התושבים החרדים, מדובר בפגיעה אנושה בצביונה היהודי של העיר.

ברמת גן: אירוע חמור של חבלה והשחתה התרחש השבוע בבית הכנסת "מנחת חובב" ברחוב השר משה ברמת גן. מתפללי המקום, שהגיעו למקום, נדהמו לגלות כי שמשות הכניסה נופצו לרסיסים לאחר שאלמונים השליכו בלוק כבד לעבר המבנה.

בערד: ראש העיר לשעבר, ניסן בן חמו פרסם ברקע אירועי הימים האחרונים סרטון, בו הוא קרא ל... "אינתיפאדה עירונית" בעקבות צעדי המחאה של החסידים בעיר. "אין דרך אחרת לתאר את מה שקרה בעיר חוץ מאובדן שליטה", טען בן חמו בסרטון. "כשאמרתי שצריך לצאת לאינתיפאדה עירונית חלק התקוממו - זו המשמעות! אם לא נעמוד על הרגליים האחוריות נקבל זאת עשרות מונים!".

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים מכלל הזירות. מישהו צריך להתעורר לפני שיתרחש חלילה אסון. כן, זוהי קריאת השכמה.

החמרה פתאומית

דאגה עמוקה אופפת בשעות האחרונות את עולם התורה, עם הידיעה על החמרה פתאומית ודרמטית במצבו הרפואי של ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק. הגרא"י התאשפז כבר לפני כשבועיים, והיום, רגעים לפני שחרורו מבית החולים, הוא הועבר בחזרה ליחידת טיפול נמרץ בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים. שמו המלא לתפילה: רבי אברהם יהושע הלוי בן ליבא, בתוך שאר חולי ישראל. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים.