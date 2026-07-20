ברקע ההסלמה המתגברת במזרח התיכון, חשף גורם איראני בכיר היום (שני) לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתווכים הציעו לשני הצדדים הפסקת אש של עשרה ימים בתקיפות, במטרה למצוא דרכים לחזור למשא ומתן בין איראן לארצות הברית. נכון לשעה זו, האמריקנים אינם מוכנים לקבל את הצעת המתווכות.
על פי דיווחים שפורסמו הבוקר בפקיסטן, המתווכות - קטר ופקיסטן - העבירו לשני הצדדים מספר הצעות ורעיונות שונים במטרה לסיים את ההסלמה הצבאית המתמשכת. בתוך כך, גורמים מסרו לערוץ אל-חדת' כי שר הפנים האיראני אסכנדר מומני צפוי להגיע לפקיסטן עם "מסר מיוחד" מנשיא איראן מסעוד פזשכיאן בנוגע למשא ומתן מול וושינגטון.
יו"ר הפרלמנט האיראני: "הגענו לרמת שליטה מוחלטת"
יו"ר הפרלמנט באיראן, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס להסלמה מול ארצות הברית ומסר ביקורת חריפה על המדיניות האמריקנית. "האמריקנים מביאים בלי הפסקה ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה", אמר קאליבאף.
לדבריו, "הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחקים האמריקניים הללו והתכוננו בהתאם. פעולות צריכות לאשר את הטענות, לא לסתור אותן". ההתבטאות מגיעה על רקע מסרים דיפלומטיים שהועברו בין המדינות במקביל להסלמה הצבאית.
סבב תקיפות תשיעי ברציפות: איראן משיבה בירי
הבוקר הודיע צבא ארצות הברית כי השלים סבב תקיפות לילי נוסף באיראן - זו הפעם התשיעית ברציפות. על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום), כוחות הצבא תקפו מטרות רבות, ביניהן מרכזי פיקוד צבאיים, אתרי הגנה אווירית, אתרי שיגור טילים וכטב"מים וכן רשתות תקשורת.
בתגובה לתקיפות האמריקניות, משמרות המהפכה האיראניות השיבו בירי לעבר מדינות המפרץ, וכתוצאה מכך הופעלו אזעקות בבחריין ובכווית. בסנטקום הבהירו כי מטרת התקיפות נעשתה "במטרה להחליש עוד יותר את יכולתה של איראן לתקוף כלי שיט העוברים במצר הורמוז".
איום איראני: "לא תצא אפילו טיפה אחת של נפט"
ברקע המתיחות סביב פתיחת נתיבי השיט במצר הורמוז, במשמרות המהפכה הבהירו ואיימו: "השליטה המלאה במצר נותרת בידינו. כל עוד מעשי האיבה של ארצות הברית יימשכו - לא תצא אפילו טיפה אחת של נפט או גז דרך המצר".
האיום האיראני מגיע על רקע דיווחים כי טהרן הורתה לתנועת החות'ים בתימן להיערך לחסימת נתיב הנפט בים האדום, צעד שעלול להוביל לאיום משמעותי על אספקת האנרגיה העולמית. חסימת שני צירי ייצוא הנפט המרכזיים של המזרח התיכון במקביל עלולה להחמיר באופן דרמטי את משבר האנרגיה העולמי.
נכון לשעה זו, נותרו הערוצים הדיפלומטיים פתוחים בין המדינות, אך ההסלמה הצבאית ממשיכה במקביל.
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