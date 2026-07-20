ברקע ההסלמה המתגברת במזרח התיכון, חשף גורם איראני בכיר היום (שני) לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתווכים הציעו לשני הצדדים הפסקת אש של עשרה ימים בתקיפות, במטרה למצוא דרכים לחזור למשא ומתן בין איראן לארצות הברית. נכון לשעה זו, האמריקנים אינם מוכנים לקבל את הצעת המתווכות.

על פי דיווחים שפורסמו הבוקר בפקיסטן, המתווכות - קטר ופקיסטן - העבירו לשני הצדדים מספר הצעות ורעיונות שונים במטרה לסיים את ההסלמה הצבאית המתמשכת. בתוך כך, גורמים מסרו לערוץ אל-חדת' כי שר הפנים האיראני אסכנדר מומני צפוי להגיע לפקיסטן עם "מסר מיוחד" מנשיא איראן מסעוד פזשכיאן בנוגע למשא ומתן מול וושינגטון.

יו"ר הפרלמנט האיראני: "הגענו לרמת שליטה מוחלטת"

יו"ר הפרלמנט באיראן, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס להסלמה מול ארצות הברית ומסר ביקורת חריפה על המדיניות האמריקנית. "האמריקנים מביאים בלי הפסקה ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה", אמר קאליבאף.

לדבריו, "הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחקים האמריקניים הללו והתכוננו בהתאם. פעולות צריכות לאשר את הטענות, לא לסתור אותן". ההתבטאות מגיעה על רקע מסרים דיפלומטיים שהועברו בין המדינות במקביל להסלמה הצבאית.