מזכר ההבנות: הדרישות שמציבה טהרן ותגובת שגריר ארה"ב

מימין: מייק האקבי, משמאל: נעים קאסם ( צילום: אבשלום ששוני/Flash90 )

בעקבות ההכרזה על השגת מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן, הצפוי להיכנס לתוקפו הרשמי ביום שישי הקרוב, מתפרסמים פרטים נוספים על תוכן המשא ומתן והתנאים שמציבים הצדדים. מנגד, שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הבהיר כי איראן וחיזבאללה אינם קשורים בעסקה, ואילו טהרן וחיזבאללה מציבים דרישות ברורות הקשורות לנסיגה ישראלית מדרום לבנון.

שגריר ארה"ב: "ציר הטרור חייב להיגמר" שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, התייחס להתפתחויות המדיניות ומסר: "למרבה המזל, מזכיר המדינה רוביו הבהיר כי איראן וחיזבאללה אינם קשורים בעסקה. ישראל אינה זקוקה לרשות מאיראן כדי להגן על עצמה. ציר הטרור חייב להיגמר". דבריו של השגריר האמריקני מגיעים על רקע הצהרות דרמטיות של הנשיא טראמפ במהלך פסגת ה-G7, בהן הכריז על "שינוי משטר" באיראן והפנה ביקורת כלפי אופן הלחימה של ישראל בלבנון. המודיעין האמריקני בהערכה דרמטית: "טראמפ העניק לאיראן מתנה גדולה בהרבה מגרעין" ישראל גראדווהל | 20:01 גוטליב: "בית המשפט עובד בשירות אנשי קפלן" דוד ישראלי | 18:30 חיזבאללה ואיראן: התניית הסכם הגרעין בנסיגה ישראלית ארגון חיזבאללה טען היום (שלישי) באמצעות לשכת יחסי הציבור שלו לסוכנות הידיעות "רויטרס", כי קיבל מאיראן התחייבות שלפיה לא ייחתם הסכם גרעין סופי וקבוע עם ארצות הברית כל עוד ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. לפי הודעת הארגון, סוגיית הנסיגה הישראלית אינה מהווה תנאי לפתיחת השיחות בין טהרן לוושינגטון, אלא צפויה לעלות במסגרת המשא ומתן שיתקיים ב-60 הימים שלאחר החתימה על מזכר ההבנות ביום שישי. בארגון הדגישו: "לא תהיה עסקת גרעין בין איראן לארה"ב אלא אם הישראלים ייסוגו". שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, אישר את עקרונות הדברים ומסר כי סיום המלחמה בלבנון הוא נושא מחייב בתוך ההסכם בין טהרן לוושינגטון. עראקצ'י הבהיר כי כל תקיפה צבאית ישראלית או המשך הנוכחות בשטחים לבנוניים ייחשבו להפרה של מזכר ההבנות. הוא הוסיף כי הנושא הגרעיני והסרת הסנקציות יידונו במהלך תקופת משא ומתן של 60 יום מול וושינגטון, וציין כי "הצד הראשון במזכר ההבנות הוא איראן וישראל, ואילו הצד השני הוא איראן וחיזבאללה".

יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן ( צילום: רשתות ערביות )

מזכ"ל חיזבאללה מודה לאיראן

במקביל, מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, שלח איגרת ליו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, ובה הודה לו על העמדה האיראנית שקשרה בין הפסקת הפעולות הצבאיות בכל החזיתות לבין הפסקת המלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית, כבנד ראשון ויסודי בהסכם.

קאסם ציין באיגרתו כי "איראן נתנה לחיזבאללה, למקומות ולעם הלבנוני את הכל ולא לקחה דבר", והוסיף כי איראן נושאת בתוצאות של תקיפת ישראל בתגובה להפצצות בדאחייה הדרומית בביירות. יצוין כי קאסם דחה בעבר בחריפות הסכמים שהושגו בתיווך אמריקאי.

השינויים בנוסח ההסכם

מקורות בטהרן מסרו לעיתון הלבנוני "אל-אח'באר" פרטים מתוך שעות הדיון האחרונות שקדמו להשגת ההסכם, וציינו שני שינויים מרכזיים שהוכנסו למזכר ההבנות לבקשת איראן: הוספת פסקה המחייבת את המדינות המתווכות והערבות להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית, ריבונותה וביטחונה של לבנון על פני כל השטח העומד על 10,452 קמ"ר, וכן תיקון במאמר 13 המעניק לאיראן את הזכות לנקוט צעדי תגובה והרתעה, או לבחון מחדש את ההסכם, במקרה שישראל לא תעמוד במחויבויותיה.

ההסתייגויות הלבנוניות

מנגד, יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, מסר לפורטל החדשות "Whyz" כי ההסכם כולל לוח זמנים של 60 יום לנסיגה ישראלית מדורגת מדרום לבנון. ברי הבהיר כי הוא דוחה לחלוטין את ההצעה האמריקנית להקמת "אזורי פיילוט" שמהם ישראל תיסוג ובהם יתפרס צבא לבנון כדי לטהר את השטח מנשק של ארגונים לא-מדינתיים.

ברי הצהיר: "לבנון מורכבת מ-24 מחוזות, ולא מ-24 אזורי פיילוט". כשנשאל לגבי הערבויות ליישום ההסכם, השיב ברי כי הנשיא דונלד טראמפ לקח את יישום ההסכם על עצמו באופן אישי. לצד זאת, חוסר התיאום הפנימי בלבנון נמשך; מקור רשמי בביירות מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי ממשלת לבנון לא עודכנה בתנאי ההסכם או במועד המדויק שנקבע להפסקת האש.

המצב המבצעי בשטח

למרות המגעים הדיפלומטיים, חילופי האש בשטח נמשכים. היום דווח בלבנון על תקיפת כטב"ם ישראלי לעבר רכב בכביש חריס-חדאתא שבמחוז בינת ג'בייל, שבה נהרג הנהג – החיסול הממוקד הראשון מאז ההכרזה על ההסכם. בנוסף, ארטילריה ישראלית פגעה בפאתי אל-ריחן ובשטח העיירה כפר תבנית.

חיזבאללה הודיע כי פעיליו בלמו באמצעות רקטות וכטב"מים כוח של צה"ל שכלל מחפר ושני טנקי מרכבה שניסו להתקדם באזור כפר תבנית. בהודעה נוספת נמסר כי הארגון תקף כוח שריון נוסף של חמישה טנקי מרכבה וארבעה כלי רכב שהגיעו לאזור, וכי חילופי האש במקום נמשכים. המלחמה הנוכחית נפתחה ב-2 במרץ, כאשר חיזבאללה החל בשיגור רקטות לעבר ישראל בעקבות חיסולו של המנהיג העליון של איראן בתקיפות אמריקניות-ישראליות. לפי נתוני הממשל בלבנון, הלחימה הובילה עד כה למותם של יותר מ-3,700 בני אדם ולעקירתם של מעל מיליון תושבים מבתיהם.