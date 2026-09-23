יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן העלה הצעה שמסעירה את הזירה הפוליטית: להכניס כוחות ירדניים לשטחי A ו-B ביהודה ושומרון. את ההצעה פרש ליברמן בראיון לפודקאסט 'בשבע אונליין', והיא עוררה תגובות חריפות, בראשן מראש הממשלה בנימין נתניהו.

"לגבי שטחי A ו-B, אתה צריך למצוא גורם שינהל אותם", אמר ליברמן בראיון. "הרשות הפלסטינית פשטה רגל, ואתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים. שהם ינהלו אותם, יקחו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך ואקום".

כשנשאל האם הוא סומך על כך שיכנס צבא ירדני לארץ ישראל המערבית, השיב ליברמן: "תראה, אין להם ברירה, אני לא יודע אם הם יכניסו צבא שלהם, או שהם פה יקימו גדודים מתחת הפיקוד הירדני".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר להגיב בחריפות להצעתו של ליברמן. "ליברמן, ידעתי שאתה בשמאל מאז שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס", כתב נתניהו. "אני יודע שאתה בשמאל כי תקים ממשלה עם איזנקוט, יאיר גולן, בנט והמפלגות הערביות. אבל לא האמנתי שאתה תציע היום שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל. חזור בך מייד!"

אביגדור ליברמן הגיב: "היחיד שהצהיר על נכונות להקים מדינה פלסטינית, בנאום בר אילן, הוא בנימין נתניהו. אמרתי מספר פעמים ואני חוזר ואומר: הרשות הפלסטינית היא ארגון טרור, והחלוקה בינה לבין חמאס היא ברורה. חמאס מתמחה בטרור מזוין, והרשות הפלסטינית בטרור מדיני. לכן, מדינת ישראל חייבת ליצור רצף טריטוריאלי בין כל שטחי C ולשמור שם על שליטה מוחלטת. במקביל, חייבים למצוא אלטרנטיבה לשליטה מנהלית וביטחונית בשטחי A ו-B".

"אני מתנגד בתוקף לכך שישראל תנהל את חיי הפלסטינים בשכם, בג׳נין או בטול כרם. ולכן, על מנת למנוע ואקום שאליו ייכנסו חמאס, הג׳יהאד ושאר המחבלים, צריך להגיע להסכמה עם ירדן על ניהול שטחי A ו-B על ידיהם, קונפדרציה ישראלית ירדנית".

"מי שתמך בגירוש יהודים מגוש קטיף, ששחרר את יחיא סינוואר ועוד 1,026 מחבלים, ושיזם העברת כסף קטארי לתוך רצועת עזה, אין לו זכות להטיף מוסר לאף אחד".