בצעד חריג ויוצא דופן, התקיימה היום (שני) פגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, במסגרת עדכון ביטחוני. אולם הפעם, בניגוד לעדכונים רגילים, הוזמנו לפגישה גם נציגי הצבא הבכירים– מהלך שמעיד על חשיבות המפגש ועל הצורך לגייס תמיכה פוליטית רחבה.

מטרת הפגישה הייתה ברורה: לשכנע את לפיד להסכים לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור, כדי לאפשר העברת סכומים גדולים למערכת הביטחון. השתתפות בכירי הצבא נועדה להציג בפני ראש האופוזיציה את הצרכים המיידיים והדחופים של מערכת הביטחון, במטרה לגייס תמיכה פוליטית משמעותית לשינויים תקציביים נרחבים, וזאת בצל תקופת הבחירות.

על פי הנמסר, פניות דומות שהופנו לראשי האופוזיציה בעבר נענו בשלילה. באופוזיציה דורשים לממן את התוספת התקציבית באמצעות קיצוץ בכספים הקואליציוניים, בעוד נתניהו טוען כי נדרש תיקון חקיקה ולשם כך יש לכנס את מליאת הכנסת.

בעוד המערכת הביטחונית זקוקה לפתרונות דחופים, לפיד מיהר להתנות את תמיכתו בדרישה לקיצוץ ב"כספים הקואליציוניים" – קוד פוליטי שמשמעותו פגיעה ישירה בתקציבי הישיבות, החינוך החרדי והשירותים הבסיסיים של עולם התורה.

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לשכת לפיד הודיעה בסיום הפגישה: "במסגרת העדכון הביטחוני ביקש נתניהו לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הבטחון. לפיד השיב כי המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה נתניהו מוביל".

לפיד הבהיר את תנאיו: "נתמוך רק אם תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים למימון ההשתמטות החרדית – ונתמוך בהצעה גם בכנסת".

בעדכון הביטחוני המיוחד השתתפו שני הבכירים הבאים: ראש המל"ל (המועצה לביטחון לאומי): שמואל בן עזרא, וכן ראש אגף התכנון ובניין הכוח בצה"ל (אג"ת): אלוף הדי זילברמן. נוכחותו של זילברמן בפגישה קריטית מאחר שאג"ת הוא הגוף הצבאי האחראי על תכנון תקציב הביטחון, בניין הכוח של הצבא וחלוקת המשאבים – הנושא המרכזי שעמד במרכז הדיון בין נתניהו ללפיד.

פגישה זו מגיעה שבועות ספורים לאחר שבחודש האחרון בוטל ברגע האחרון עדכון ביטחוני שנקבע בין השניים. אז הגיע לפיד ללשכת ראש הממשלה, נאלץ להמתין ממושכות בשל שינויי לוח זמנים ומיקום של נתניהו, ולבסוף עזב את המקום ללא פגישה. על אירוע זה התקשר נתניהו להתנצל מאוחר יותר.

כעת, ניכר כי ראש הממשלה מבקש להעביר מסר ברור על דחיפות הצרכים הביטחוניים. אולם התנאי שהציב לפיד מעמיד את הממשלה בפני דילמה: האם לוותר על תקציבים קואליציוניים חיוניים לעולם התורה, או למצוא דרך חלופית למימון הצרכים הביטחוניים.