הצלילה של בנט ולפיד נמשכת: מרחק של מנדט אחד בלבד מיאיר גולן

סקרים חדשים פורסמו הערב (שלישי) בערוצי התקשורת, והם קשים לקריאה עבור יו"ר 'ביחד' נפתלי בנט. הוא ממשיך לצלול בהם, ואיזנקוט עוקף אותו ומתחיל לפתוח פער משמעותי עליו.

לפי סקר של ערוץ i24NEWS באמצעות דיירקט פולס, אילו הבחירות היו נערכות היום הייתה מפלגת 'ישר' של איזנקוט זוכה ב-18 מנדטים, לעומת 'ביחד' של בנט ולפיד שמקבלת בסקר 12 מנדטים בלבד.

בעורפה של 'ביחד' נושפת בסקר הזה מפלגת 'הדמוקרטים' שמקבלת 11 מנדטים - מרחק של מנדט אחד בלבד מבנט ולפיד.

המפלגות החרדיות זוכות בסקר ל-17 מנדטים - תשעה לש"ס ו-8 ליהדות התורה. צוריאל שרון, מנכ"ל דיירקט פולס, שפרשן את הסקר, הסביר כי לראשונה רואים כמות משמעותית של מצביעים חרדים שמצהירים שלא יצביעו.

לדבריו, "כל הנראה מדובר במאוכזבים מהיעדר הטיפול בסוגיית הגיוס ומעצרי תלמידי הישיבות. המנגנון החרדי המשומן - שבדרך כלל מביא את אחוזי ההצבעה הגבוהים ביותר בגוש - מראה סימני שחיקה מסוכנים".

גם כאן חדשות ומכון קנטאר פרסמו הערב סקר מנדטים, ובו איזנקוט מזנק ל-21 מנדטים (לעומת 17 בסקר הקודם של הערוץ). 'ביחד' בסקר הזה מקבלת 17 מנדטים (במקום 23 בסקר הקודם. הדמוקרטים 9 מנדטים ללא שינוי.

המהפך המרכזי בסקר הוא שגדי איזנקוט הופך לראשונה למפלגה הגדולה ביותר בגוש האופוזיציה, פותח פער של ארבעה מנדטים על נפתלי בנט ומצמצם את המרחק מהליכוד לשני מנדטים בלבד.

בשאלה מי צריך להוביל את גוש האופוזיציה בבחירות הבאות, גדי איזנקוט מוביל בסקר כאן חדשות עם 32%, לעומת 22% בלבד לנפתלי בנט, 31% מהנשאלים השיבו כי אף אחד מהם אינו צריך להוביל את הגוש.