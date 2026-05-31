פסגת הרבנים בבית שמש | כל המי ומי נהרו לשמחת שבע הברכות לבן הרב מפנמה
אמש התקיימה שמחת שבע ברכות המרכזית לבת הגאון רבי יוסף פרץ, מרבני פנמה וראש מוסדות 'פי ישרים', עב"ג החתן בן האדמו"ר רבי ישועה ורחמים אבוחצירא | השמחה נחגגה בהיכל ישיבת 'ארחות משה' בבית שמש, בהשתתפות גלריה מפוארת של רבנים, דיינים ואישי ציבור | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, שנחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות קרלין סטולין בשכונת גבעת זאב | למורת רוחם של הקנאים, במרכז השמחה הופיע בהדרו האדמו"ר המארח, שהתקבל בכבוד מלכים עצום | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חילונים, בהם שורדי מסיבת הנובה, התארחו השבת במלון במזרח ירושלים, כשעבור רבים מהם הייתה זו השבת הראשונה לשמור כהלכתה. השבת, שהייתה גדושה באירועים, נכנסה בקבלת שבת המונית של חברי הקבוצה בכותל המערבי, כשבסיום סעודת הלילה, השתתפו שורדי הנובה שטיש חסידי ובשמחת 'שלום זכר' בשכונת מאה שערים (חרדים)
הנהלת הישיבה הבהירה לתלמידים, כי על אף ש"אין עונשים אלא אם כן מזהירים" - הרי שבמקרה זה אין לבחורים פתחון פה כלל וכלל בשל העובדה שעוד בימיו של ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר זצוק"ל, הוא התריע מפני התופעה (עולם הישיבות)
רבנים, פוליטיקאים ואישי ציבור, הגיעו בשבוע האחרון לניחום אבלים אצל בני משפחתו של האדמו"ר מסוקולוב קוצק - הרה"צ רבי דוד מורגנשטרן זצ"ל שנפטר בגיל 71 בלבד, בין בניו: יהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומשה מורגנשטרן מנכ"ל חברת מועדון הנוסע המתמיד של 'אלעל' • צפו בגלריה (חרדים)
הטלפון המפתיע מעבר למתרס שמרעיש את חסידות סאטמר: מה גרם לרבנית הצדקנית מווילאמסבורג להרים טלפון דקות לפני כניסת השבת לנגיד ממונסי, אילו זיכרונות מרגשים היא חשפה בפניו על הגבאי המיתולוגי הרב משה פרידמן, ואיך הפך פסק זמן קצר של ערב שבת לרגע של אחדות והתרגשות עצומה לקראת השמחה היום? האזינו להקלטה (אקטואליה, חסידים ואנ"ש)
מעמד קבלת פנים ספונטני ומרגש בלב עיר התורה והחסידות: עם בוקר יום ראשון, נחסם ציר התנועה המרכזי לקול תופים ומחולות, עם שחרורו של הבחור החשוב ראובן למנצח שריצה חמישה ימי מאסר בכלא הצבאי • בהמשך עלה להתברך במעונותיהם של גדולי רבני העיר • צפו בתיעוד (חרדים)
שישה אנשים שתועדו מגיחים מתוך פתח ביוב באמצע הלילה ליד סופרמרקט כשר פופולרי, גרמו להקפצת כוחות משטרה גדולים ולגל שמועות על גופה שנמצאה במקום. משטרת ניו יורק מיהרה להרגיע, הזימה את השמועות וחשפה את האמת המשעשעת מאחורי התעלומה: מדובר ב"מחפשי אוצרות" שירדו למעמקי האדמה כדי לחפש זהב ותכשיטים אבודים שנשטפו ברחובות העיר (בעולם)
סערת חוק הגיוס והמעצרים עולה שלב: כרוז הנחיות מיוחד הופץ בשבת האחרונה בכל המחוזות החרדיים בארץ • מה עושים כשהמשטרה הצבאית דופקת בדלת, איך מתכוננים ל"חוויית הכלא הצבאי" ומהי "תענית הדיבור" שחובה לגזור? • המדריך המלא ב'בבלי' (חרדים)
במעון הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, נחגגה אמש שמחת הפארשפיל לקראת חתונת נכדת האדמו"ר, בת לבנו אב"ד ויז'ניץ אלעד • בשיא השמחה פצח הרבי במחול נלהב עם חבר הכנסת יעקב טסלר והנגיד הרב יעקב אדלר • כל הפרטים לקראת שמחת הענק השבוע (חסידים)
