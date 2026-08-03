בסרטון שפורסם הלילה (בין ראשון לשני), מספר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרטים נוספים על ההחלטה לבטל תקיפה צבאית מתוכננת באיראן. בשיחה עם עיתונאים על סיפון המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1", חשף הנשיא כי ערב הסעודית היא זו שגרמה לו לסגת מהתוכנית המבצעית ברגע האחרון.

"זו הייתה אמורה להיות תקיפה אדירה ומסיבית", תיאר טראמפ את התוכנית המקורית. "סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר וגם איראן ביקשו ממני להמתין ולהשהות את הפעולה הצבאית כדי לאפשר את השלמת המשא ומתן". הנשיא הוסיף כי שאל ישירות את יורש העצר הסעודי מה דעתו, והתשובה הייתה חד משמעית: "היינו מעדיפים הסכם על פני תקיפה".

ההחלטה לבטל את המתקפה מגיעה לאחר שבועות של הכנות מאומצות, במהלכן התכוננו אלפי בעלי תפקידים בצה"ל ובמערכת הביטחון האמריקנית להסלמה אזורית. כפי שדיווחנו קודם, גורמים בכירים בדרג המדיני והביטחוני בישראל הביעו תסכול ותדהמה לנוכח דפוס ההתנהלות של טראמפ, כאשר ראש הממשלה ושר הביטחון נודעו על הביטול דווקא מפרסום ברשת החברתית.

"המגעים מתחילים מחר"

טראמפ הבהיר כי השיחות הישירות מול איראן צפויות להתחדש כבר היום אחר הצהריים. "אנחנו מדברים איתם, המגעים מתחילים מחר. זה יחסוך בחייהם של אנשים רבים", הצהיר הנשיא. הוא הביע אופטימיות זהירה: "בעלות הברית סבורות שיש הסכם. יש כבר הסכם לגבי השיט במצר הורמוז, ויהיה גם הסכם לגבי פירוק תוכנית הגרעין".

טראמפ תיאר גם את הקולות החלוקים בוושינגטון סביב המדיניות מול טהראן: "יש קבוצה של אנשים שיהיו מאושרים אם אעשה את זה - פשוט אעשה את זה, ויש קבוצה אחרת של אנשים שלא רוצה שאעשה את זה. בסופו של דבר, כולם מאמינים כעת שניתן להגיע להסדר".