נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

תחקיר עיתונאי שפורסם ב"הארץ" מעלה טענות חסרות תקדים בנוגע למידע מוקדם שעמד לרשות הדרג המדיני ערב מתקפת הטרור של חמאס. על פי התחקיר, המבוסס על ספרם של שלומי אלדר ורות יובל, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד התקשר אישית לראש הממשלה בנימין נתניהו כדי להתריע על מתקפה מתוכננת של חמאס - אולם המידע לא הועבר לראשי מערכת הביטחון.

על פי ממצאי התחקיר, כעשרה ימים בלבד לפני טבח שמחת תורה התקיימה שיחת טלפון ישירה ויוצאת דופן בין נשיא איחוד האמירויות ואמיר אבו דאבי, מוחמד בן זאיד, לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. השיחה, שנמשכה כ-45 דקות, נסובה כולה סביב התרעה מודיעינית דחופה וממוקדת: מידע מוצק שלפיו מנהיג חמאס ברצועת עזה, יחיא סינוואר, עומד להוציא לפועל מהלך צבאי חסר תקדים בהיקפו נגד מדינת ישראל. ​במהלך השיחה פירט המנהיג האמירתי בפני נתניהו את חומרת המצב כפי שהצטיירה בעיניו, והביע חשש כבד ועמוק מההשלכות. בן זאיד הזהיר כי המבצע שמתכנן סינוואר לא יוביל רק לשפיכות דמים נרחבת, אלא צפוי להצית תבערה רחבה שתערער את היציבות הביטחונית והפוליטית של המזרח התיכון כולו — תוך סיכון ממשי של מפעל הנורמליזציה והסכמי אברהם. לאור זאת, דחק בן זאיד בנתניהו "להיכנס ברצינות לתמונה", להעלות מיד את רמת הדריכות ולהיערך לאיום המסתמן, ובמקביל לפעול באופן אקטיבי להרגעת המתיחות והשטח ברצועת עזה וביהודה ושומרון כדי לנטרל את התמריץ להתלקחות. לוחמי מג"ב קיבלו את הגר"ר אלבז בשירה יאיר טל | 07.09.26 ​אלא שלפי המקורות המצוטטים בתחקיר, תגובתו של ראש הממשלה הותירה את נשיא האמירויות מופתע. נתניהו הפגין קור רוח ושלווה יחסית למשמע המידע הדרמטי. הוא ביטל למעשה את חומרת התרחיש שהוצג בפניו, הסביר לבן זאיד כי להערכתו האישית המאמצים והכוונות ההתקפיות של חמאס מופנים וממוקדים בכלל בגזרת יהודה ושומרון, והרגיע את בן זאיד באמירה נחרצת כי מערכת הביטחון הישראלית מודעת למתרחש וערוכה לחלוטין להתמודד עם כל תרחיש. הטענה המרכזית בתחקיר היא כי דבר קיומה של השיחה ותוכנה המודיעיני לא הועברו לעיונם של ראש השב"כ, ראש המוסד והרמטכ"ל.

מחבלי חמאס בטבח שמחת תורה ( צילום: פלאש 90 )

הערוץ החשאי שקרס

התחקיר חושף כיצד נבנה מסלול ההתרעה: במהלך 2023 התנהל ערוץ שקט בין ישראל לחמאס להסדרה ארוכת טווח ולעסקת שבויים. המגעים התנהלו בין בכיר חמאס ראזי חמד למתווך פלסטיני, כאשר מן הצד הישראלי הוביל את השיחות עדי רותם, ראש תחום שבויים ונעדרים בשב"כ.

בקיץ 2023 התקרבו הצדדים למתווה הכולל שחרור 30 אסירים ביטחוניים, בהם 20 אסירי עולם לפי בחירת השב"כ, לצד הקלות אזרחיות וכלכליות ברצועה. אולם בתחילת ספטמבר עצר סינוואר את השיחות בפתאומיות. בפגישה עם המתווך הפלסטיני איים כי אם ישראל לא תתקדם, היא תספוג "זילזל" - רעידת אדמה.

באמצע ספטמבר חזר סינוואר על הדברים והגדיר את המהלך כ"הפתעה מארץ ההפתעות" ו"מבצע אימתני". המתווך הפלסטיני העביר את האזהרות ליועץ פלסטיני המקורב לבן זאיד. במקביל, ב-15 בספטמבר 2023, הועבר המידע גם לשב"כ.

בעקבות המידע יזם ראש השב"כ דאז, רונן בר, שיחה דחופה עם נתניהו והתריע מפני "רעידת אדמה". בדיונים ביטחוניים שהתקיימו ב-17 בספטמבר, בר הבהיר כי ישראל נמצאת "בווקטור של עימות" והמליץ על פעולה התקפית יזומה או לחלופין עיבוי משמעותי של מערכי ההגנה. באותה עת נבחנה בשב"כ גם האפשרות שהאיום קשור לחטיפת החוקרת אליזבט צורקוב בעיראק לצרכי מיקוח. הדיונים ננעלו ללא החלטות אופרטיביות.

לאחר שבן זאיד נוכח כי ישראל אינה נוקטת צעדים לנוכח המידע, החליט ליזום את השיחה הישירה עם נתניהו, כך על פי התחקיר. באותו פרק זמן התקבלה בלשכת ראש הממשלה גם אזהרה משר המודיעין המצרי עבאס כאמל מפני "משהו חריג" ו"מבצע אימתני".

הרצי הלוי ורונן בר בהערכת מצב בג'נין ( צילום: דובר צה"ל )

ב-1 באוקטובר - שישה ימים בלבד לפני הטבח - התקיים דיון נוסף, שבו המליץ בר לשקול סיכולים ממוקדים של הנהגת חמאס, ובהם סינוואר. נתניהו הנחה להכין תוכניות מגירה, אך בפועל הורה לשמור על רגיעה בשטח. שיחתו הנטענת של נתניהו עם בן זאיד לא הוזכרה גם בדיון זה. בכיר שב"כ המצוטט בתחקיר טען כי אילו המערכת ידעה על הצטברות ההתרעות הללו אצל ראש הממשלה, המשקל שיוחס לאיומי סינוואר היה שונה לחלוטין.

חלקו השני של התחקיר מפרט הצעות תיווך מוקדמות שהועברו לישראל מיד לאחר המתקפה. בערב הטבח פנה ראש ממשלת קטר, מוחמד אל-ת'אני, לראש המוסד דדי ברנע, והציע תיווך לשחרור מהיר של אזרחים מתוך נכונות שהביע חמאס. ברנע הבהיר אז כי ישראל אינה עוסקת במשא ומתן בשלב זה.

מקורבי ברנע טענו בהמשך כי חמאס כבר הציב דרישות בלתי מתקבלות על הדעת, בעוד גורמים קטריים הכחישו זאת וטענו כי המתווה הראשוני היה נקי מתנאים. גורם ישראלי בכיר אישר כי הצעות ראשוניות אכן הועברו לדרג המדיני והביטחוני, אולם הסביר כי ביממות הראשונות המערכת כולה הייתה נתונה בבלימת המתקפה ובהיערכות למלחמה רחבה. רק ב-15 באוקטובר יצא ראש המוסד לדוחה והחל המסלול הקטרי הרשמי.

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה חריפה: "שקר מוחלט! ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה".

​ראשי מערכת הביטחון לשעבר: ראש השב"כ לשעבר רונן בר והרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי מסרו כי לא הועבר אליהם כל עדכון בדבר התרעה שכזו מנשיא האמירויות.

​מטעם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד: לא נמסרה תגובה לפרסום.