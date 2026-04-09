יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
למרות שבמשך שנים ראש הממשלה נתניהו התנגד לחוק, שהוצע על ידי השר לשעבר ליברמן, הערב הוא תמך בחוק של סיעת עוצמה יהודית, שעבר כעת בקריאה שניה ושלישית, לקול קריאות המחאה של חלקים באופוזיציה (חדשות, פוליטי)
אזהרה דרמטית בקבינט על רקע המחסור בלוחמים והעומס על המערך הלוחם בעיצומה של המערכה | הרמטכ"ל מתריע מפני קריסה פנימית של הצבא ודורש קידום מיידי של חוקי הגיוס והארכת השירות | לפיד ניצל את ההזדמנות כדי לדרוש כספים מהחרדים (חדשות)
בג"ץ דן כעת בעתירה שהגישו יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, נעמה לזימי ועמותת חדו"ש נגד העברת 1,090,000,000 ש"ח למוסדות החינוך החרדיים | השופטת וילנר: "העברת הכספים למוסדות החרדיים נעשתה בניגוד לחוק - ועל כן ההחלטה צריכה להיות בטלה" | לפיד: "הגיע הזמן שהציבור הישראלי יפסיק להיות הפרה החולבת של החרדים, לא ניתן להם להמשיך לגנוב" (משפט)
הלילה עברה במליאת הכנסת, הצעת החוק המאפשרת למעוניינים בכך לדון בענייני ממונות בבתי הדין הרבניים על פי דין תורה | לפיד זעם על כך ברשת החברתית ונפתח עימות מתוקשר עם חבר הכנסת יעקב אשר | יו"ר דגל התורה גפני, בחר להוציא הודעה ולתקוף את בנט (חדשות חרדים)
אישור החוק שמחזיר למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים, מוציא מיאיר לפיד ונפתלי בנט תגובות שנאה כלפי החרדים ובתי הדין | לפיד: "מעדיפים פי אלף מיליון עולים דוברי רוסית על פני אנשים שלא עובדים, לא לומדים, לא משרתים בצה"ל וסוחטים מיליארדים מהציבור" | בנט: "ממשלת נתניהו והחרדים העבירה עוד כוח לבתי הדין הרבניים, בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה" (חדשות)
לאחר שראש הממשלה ושר האוצר הודיעו הערב כי החליטו בהסכמת המפלגות החרדיות לשים כעת את חוק הגיוס בצד ולא לקדמו, באופוזיציה טוענים לקרדיט על אי אישור החוק כעת | גורם חרדי בכיר אמר ל'כיכר השבת': ״נצביע בעד התקציב, לא מפרקים ממשלה בזמן מלחמה. נכשלנו עם חוק הגיוס אבל אנחנו מביאים הישגים חשובים בתקציב המדינה״ (פוליטי)
בחור ישיבה שיגר לח"כ יאיר לפיד הודעה בה איים ברצח של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין | הוא מיהר למחוק את ההודעה אך לשכת לפיד העבירה את ההודעה למשטרה, הבחור נעצר ושוחרר לאחר חקירה (חדשות)
שלא כהרגלו בנאומים בימי שני בדיון 40 חתימות, ראש הממשלה נשא הערב נאום קצר, בו הוא דיבר כמובן על איראן, בין היתר הוא אמר: "אנחנו בימים מורכבים, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. הבהרתי והעברתי למשטר האייתוללות שאם הם יעשו את השגיאה אולי הקשה ביותר בתולדותיהם ויתקפו את מדינת ישראל, נגיב בעוצמה שהם לא יכולים אפילו לדמיין אותה" (חדשות בארץ)
אחרי מרוץ האשמות הדדי על שותפיהם למחנה כי הם יגרמו להפסד בבחירות הקרובות, ראשי האופוזיציה ניצלו את ישיבות הסיעה היום לקרוא לחבריהם לפעול למען אחדות המחנה | יאיר לפיד אמר כי "אם לא נתעשת, אם לא נפסיק לריב בתוך המחנה, לא ננצח בבחירות. המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה" (פוליטי)
בעוד יומיים ינחת בישראל ראש ממשלתה של המדינה המאוכלסת בעולם, ובכנסת מנסים להימנע ממראות של מליאה ריקה | בקואליציה מצאו פתרון ולפיו יוזמנו אל הדיון ח"כים לשעבר שימלאו את המליאה, כפי שהיה כאשר נאם הנשיא טראמפ (פוליטי)
יו"ר האופוזיציה לפיד תקף הערב את החלטתו של יו"ר הכנסת אוחנה לא להזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לישיבה חגיגית במליאת הכנסת לכבוד ביקורו של ראש ממשלת הודו, והכריז כי האופוזיציה לא תופיע לדיון כזה | "אם הקואליציה תחרים את נשיא בית המשפט העליון בישיבה המיוחדת עם ראש ממשלת הודו - לא נוכל להגיע" הצהיר (פוליטי)