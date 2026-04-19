בעוד המוני בני הישיבות התחילו את זמן הקיץ בראש חודש עייר, בישיבת "פורת יוסף" המעטירה שבין החומות כבר נשמע קולה של תורה מיד לאחר חג הפסח, וזאת כמסורת הישיבה רבת השנים, על פי הוראתו והנהגתו של ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל, מקדימים בישיבה את פתיחת ה'זמן' מיד לאחר סיום חג הפסח.

את פתיחת הזמן עיטרה שיחת חיזוק מיוחדת שנשא הגה"צ רבי בנימין פינקל, משגיח ישיבת מיר. בדרשתו חוצבת הלהבות עמד המשגיח על מעלתם העצומה של הבחורים השוקדים על תלמודם בעת שחבריהם נמצאים בחופשה. "אתם נוטלים שכר כנגד כולם", זעק הגר"ב פינקל, כשהוא מצביע על השטייגען המיוחד המאפיין את היכל הישיבה גם בשלהי חודש ניסן.

שיאו של המעמד היה בשיחת החיזוק שנשא ראש הישיבה, הגה"צ חכם משה צדקה. בשיחתו בירך ראש הישיבה את הבחורים על המאמץ המיוחד הכרוך בלימוד בימים אלו.

בדבריו התייחס ראש הישיבה לשמירה על המסורת הייחודית: "'יכול מראש חודש? תלמוד לומר ביום ההוא' – ביום שנהוג אצלנו במסורת הישיבה", דרש חכם משה והוסיף: "המעלה הגדולה היא 'שלא שינו' מהמסורת הנהוגה אצלנו עשרות בשנים. העקביות הזו היא סוד ההצלחה של הישיבה".

בישיבה מציינים בסיפוק את האווירה המרוממת וההתמדה המופלאה של הבחורים, המהווים מגדלור של תורה בלב ירושלים שבין החומות, גם בימים בהם עולם התורה כולו נמצא במנוחה.