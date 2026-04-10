בהתרוממות רוח עילאית עברו ימי הפסח בצל האדמו"ר מויז'ניץ בבית המדרש הגדול במרכז החסידות.

ההכנות לחג החלו כבר בערב פסח, מאפיית מצות מצווה מיוחדת באולמי "היכלי מלכות" הסמוכים, וזאת לאחר ההכנות הקודמות לכך טחינת חיטים ושאיבת "מים שלנו". בליל בדיקת חמץ, נמכר החמץ לגוי על ידי בנו של הרבי, הרה"צ חיים מאיר הגר. את ליל הסדר ערך האדמו"ר בבית המדרש הגדול יחד עם תלמידי הישיבות. כמדי שנה, השתתפו בסדר גם האלמנות והאלמנים והיתומים מהחסידות. חידוש מרגש נרשם השנה כאשר בעת אמירת "מה נשתנה" וארבע הקושיות, ניגשו היתומים בזה אחר זה לשאול את הרבי ארבע קושיות.

עבודה מיוחדת מוקדש לאמירת ספירת העומר מדי ערב ברוב עם והדרת מלך, בנוסח הויז'ניצאי הייחודי. הספירה נאמרת בצוותא לאחר שיעורי תורה ברבים בהשתתפות קהל החסידים, וכך נמשך הסדר בכל ימי הספירה בשטיבלאך. בימי חול המועד נערכה שמחת "קידושא רבה" לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר, נכדה לבנו הרב חיים רוזנבוים, נכד האדמו"ר מפרמישלאן. השם ניתן בשבת חול המועד בבית המדרש הגדול בקרית פרמישלאן בבני ברק, ובשמחה השתתפו בני משפחות האדמו"רים מויז'ניץ ופרמישלאן.

לקראת שביעי של פסח הגיעו מאות חסידים לשהות בצל הקודש. במהלך הטיש בליל החג, במעמד "שירת הים", הדגיש הרבי כי יש לחגוג השנה בכפל כפליים הודות לניסים הגלויים שעם ישראל חווה בימים אלו, לנוכח מתקפת הטילים על ארצנו הקדושה. האדמו"ר ציין את הפחד והטלטלה שאחזו בציבור ובפרט בילדים, אך בחסדי השם בניסי שמיים הדבר היה בבחינת "שפך כעסו על עצים ואבנים" וכמעט ללא פגיעות בנפש. לאחר שירת הים שוררו לחן חדש על המילים "תיפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן", שהולחן בעקבות המלחמה.

במעמד נעילת החג, כמדי שנה, נשא האדמו"ר דברי חיזוק, מוסר וחסידות על הדברים העומדים על הפרק. הוא ציין את החורף שעבר על החסידים, ובמיוחד את ימי ההתוועדות באילת וההתרוממות שהייתה מנת חלקם של המשתתפים מגדול ועד קטן. כמו כן, התייחס בהתרגשות להתקדמות בניית מרכז החסידות העולמי, כאשר בחג הורגש במיוחד עד כמה המקום הנוכחי צר מלהכיל את כל הקהל הקדוש.

בנוסף, הרחיב וחיזק את מפעלות הארגון החדש שייסד, "לב ויז'ניץ", המאגד בתוכו בארץ ובארה"ב אברכים, אנשי עסקים ועמלי כפיים, במטרה לחבר אותם להווי החסידי גם ביציאתם לעבודה. הרבי עודד את פעילות הארגון והודיע כי ייצא בשבוע הקרוב לארה"ב לשבת התאחדות והתעלות עם חברי הארגון מעבר לים. כן עורר את הקהל להתחזק בגדרי החסידות ובצביון הייחודי בבחינת "שלא שינו את שמם, לשונם ולבושם".

בתוך דבריו, מנהמת ליבו, ביקש האדמו"ר להכריז על תקנה מיוחדת בנושא השידוכים: מעתה, הורים יוכלו לשמוע הצעות שידוכים עבור בחורי ישיבות אך ורק החל משיעור ב' ולאחר חג הפסח. זאת, בדומה למקובל בישיבות חסידיות רבות שבהן לא עוסקים בשידוכי בחורי שיעור ב' טרם החג.

לאחר נעילת החג ושירת ניגוני שמחה והודיה, עבר כל הקהל בסך לאמירת "א גוטן זומער" ולקבלת מצה מידי הרבי מויז'ניץ. לסיום, בירך האדמו"ר מאות בקבוקי יין שיועדו לשותפים ולתורמים הבונים את המרכז העולמי.