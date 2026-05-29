מעמד כפול, רב רושם והוד, התקיים השבוע במוסדות "מגדל עוז" שבגבעת זאב. המעמד נערך לרגל הכנסת ספר תורה מהודר להיכל הישיבה, בשילוב מעמד הנחת אבן הפינה לקריית הישיבה החדשה, בהשתתפות מאות בחורי הישיבה, אברכי הכוללים והמוני תושבים.

עם סיום כתיבת האותיות האחרונות בספר התורה, יצאה תהלוכה חגיגית ומרוממת מביתו של ראש הישיבה הגאון רבי ישראל יעקב שמולאביץ. בחורי הישיבה ואברכי הכוללים פצחו בריקודי שמחה סוחפים מתוך התרוממות רוח מיוחדת, וליוו את ספר התורה בשירה וברגש תחת חופה מפוארת לעבר היכל התורה. לאחר הכנסת הספר אל תיבת ארון הקודש, הסבו כל הקהל לסעודת מצווה מפוארת סביב שולחנות ערוכים בטוב טעם.

את שולחן המזרח פיארו מרנן ורבנן גדולי ישראל, ראשי ישיבות, אדמו"רים ואישי ציבור בולטים.

בין המשתתפים נראו: ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו; הגאון רבי שרגא שטיינמן; הגאון רבי שמעון גלאי; הגאון רבי מרדכי אדלשטיין; ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי חיים פרץ ברמן; ראש ישיבת חברון הגאון רבי יוסף חברוני; והאדמו"ר מדז'יקוב.

כמו כן הגיעו לכבד רבני גבעת זאב, הרה"ג רבי אריה זילברשטיין והרה"ג רבי דוד סופר, לצד ראש המועצה יוסי אסרף וסגנו, שלוחא דרבנן יצחק ברנר.

בדברים שנשא ראש הישיבה, הגר"ד לנדו, בירך תחילה את ראשי המוסדות והתייחס לחשיבות בניית הישיבה בתקופה זו.

"ריבוי הישיבות זה העמדת התורה בארץ ישראל", אמר הגר"ד לנדו. "ובפרט עכשיו, זה מרבה שמחה שנבנה בניין לישיבה. אני מברך את הגאון רבי יחזקאל אתרוג שירבה ויעמיד תלמידים הגונים, ונזכה כולנו ללמוד ולעסוק בלימוד התורה באהבה וביראה".