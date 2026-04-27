בזמן שאלפי פועלים, עסקנים ואנשי לוגיסטיקה עבדו מסביב לשעון כדי להכשיר את הר מירון לקליטת רבבות העולים בל"ג בעומר, נחתה אתמול (ראשון) הבשורה הדרמטית שטרפה את כל הקלפים. בתום הערכת מצב ביטחונית מחמירה בפיקוד העורף, הוחלט על שינוי מדיניות ההתגוננות ועל הגבלת התקהלות באזור קו העימות, החלטה שמשמעותה אחת: ביטול מתווה ההילולה המתוכנן.

עם קבלת ההודעה, פשטו כוחות המשטרה על מתחם הציון ועצרו באופן מיידי את כל העבודות להקמת התשתיות, הבמות ומאהלי האירוח שהיו בעיצומן. הטרקטורים דממו, והפועלים ההמומים עזבו את האתר.

ההחלטה, שהתקבלה בקבינט המצומצם בראשות ראש הממשלה, קובעת כי האירועים במירון יתקיימו השנה במתכונת סמלית בלבד ובהשתתפות עד 1,500 איש. הרקע הרשמי להנחיה הוא החשש מאירוע רב נפגעים (אר"ן) עקב שבריריות הפסקת האש מול לבנון והמשך שיגורי הרקטות לאזור הצפון.

עם זאת, ההחלטה מעוררת זעם עצום ותסיסה בקרב הציבור החרדי. בשיחות עם 'כיכר השבת', מצביעים עסקנים על האבסורד שבתזמון:

"איך ייתכן שרק לפני שבוע חגגו את יום העצמאות בכל רחבי המדינה, עם במות בידור והתקהלויות ענק של מאות אלפים ללא שום הגבלה, ודווקא כשמדובר בהילולת הרשב"י 'נזכרים' בפיקוד העורף להחמיר הנחיות?".

נכון לשעה זו, סימני שאלה כבדים מרחפים מעל קיום ההילולה השנה. המתווה המסתמן מדבר על הדלקה מרכזית אחת בלבד של האדמו"ר מבאיאן תחת מגבלה קשיחה של עד 1,500 שוהים בכל המתחם בו זמנית.

עשרות אלפי יהודים מכל רחבי הארץ והעולם, שכבר הזמינו כרטיסים ותכננו את הגעתם לציון הקדוש, נמצאים כעת בחוסר ודאות מוחלט. האם ההר ייסגר הרמטית? כיצד יחולקו אישורי הכניסה המעטים?

