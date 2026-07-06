הקרב על בלימת מעצרי העריקים החרדים נכנס לישורת האחרונה של הכנסת. הבוקר הפיץ יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת חבר הכנסת בועז ביסמוט את הנוסח הסופי והדרמטי של הוראת השעה להקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה, לקראת מרתון הצבעות מתיש שצפוי להיפתח מחר בוועדת החוץ והביטחון.

הנוסח החדש, שמגיע לאחר סדרת דיונים מקצועיים, טומן בחובו שינוי משמעותי: ביטול מוחלט של מגבלת 90 הימים שהופיעה בנוסח המקורי בניסיון להרוויח כמה שיותר זמן עבור העריקים החרדים.

המנגנון החדש מציב רף תובעני מהאברכים ובחורי הישיבות. כדי לזכות בהגנה, נדרשים האברכים לעמוד ברף מינימום של 40 שעות שבועיות ואילו בחורי הישיבות יידרשו לעמוד ברף של מינימום 45 שעות שבועיות ללא כל עיסוק נוסף. הבחורים בליווי תצהירים מחייבים שלו ושל ראש הישיבה.

הצעת החוק דורשת פיקוח הדוק: ביקורות נוכחות פתע ייערכו אחת לרבעון, ושיעור היעדרות של 20% בלבד תוביל לסנקציה מיידית - הסרת הישיבה מהרשימה והפקרת תלמידיה אל זרועות האכיפה שיוכלו לשוב ולעצור עריקים הרשומים בישיבה או הכולל שנכשלו בביקורת.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ - עם כל הפרטים והדרמות מאחורי הקלעים.

המכה של קרעי

המירוץ נגד השעון של הכנסת מתנהל גם במישורים נוספים שלא קשורים לחוקי הגיוס. רפורמת התקשורת השאפתנית של השר קרעי קרסה במליאת הכנסת, אחרי שסיעת ש"ס הודיעה רשמית על הסרת תמיכתה בחוק. כל הפרטים על דרישות המפלגות החרדיות והמהלך המשולב נגד נתניהו - במהדורת מעייריב שלפניכם.

חידת בן גביר

יו"ר עצמה יהודית שבונה על קולות מצביעים חרדים מאוכזבים, וכעת הוא ניצב בפני פרדוקס: מצד אחד - הוא לא יאכזב את החרדים המאוכזבים. מצד שני - החרדים דורשים תשובות על התנהלות המשטרה בהפגנות הגיוס של הרצ"פניקים, ומה לעשות, בן גביר הוא הכתובת לנושא..

מה עושים? דואגים למסמס את הדיונים בוועדה העומדת בראשותו של חבר הכנסת ממפלגתו. אחר כך, תסמכו עליו שימצא את הפתרון התקשורתי לקושש את הקולות. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

פיצוץ גלקטי

אם לא די בסערות הגיוס ואלימות המשטרה בהפגנות הגיוס, נראה שמישהו החליט לגרום לפיצוץ כל סוגיה של דת ומדינה וכך גם סוגיית חילולי השבת בירושלים מגיעה לכותרות. הסיפור התחיל בפתיחת בית קפה ברחוב אגריפס בירושלים במהלך השבת - זאת בניגוד לחוקי העזר העירוניים האוסרים על כך. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

ערב של הילולות

האדמה במושב עג'ור רעדה הלילה משאגות התפילה של רבבות יהודים שקרעו שערי השמיים. במחזה שנראה כאילו נלקח מרגעי השיא של הילולת הרשב"י במירון, הפך המושב השקט ליד בית שמש למרכז רוחני אדיר, עם נחשולי אדם שמילאו כל פינה בדרך אל ציון הצדיק הפלאי, רבי יצחק גברא זי"ע, ביום ההילולה. התיעודים (באדיבות הצלם המוכשר ארי קופרשטוק) והפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.