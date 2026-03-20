מעמד נורא הוד והתעוררות עצומה נרשמו השבוע ביום רביעי, ערב ראש חודש ניסן, בין כתליו של בית הכנסת המיתולוגי "היזדים" בשכונת הבוכרים בירושלים. מאות גדשו את ההיכל ברחוב אדוניהו הכהן כדי להשתתף בעצרת התפילה המרכזית שנערכה לאור המצב הביטחוני המתוח השורר בארץ הקודש והציפייה לישועת הכלל.

טרם המעמד, פורסם "קול קורא" מרגש כשעליו חתומים שורה של גדולי ישראל מעדות המזרח. במכתבם, קראו הרבנים לכלל הציבור בארץ ובתפוצות להתגייס למערכה רוחנית דחופה.

הרבנים הדגישו במכתבם כי המפתח לישועה טמון בשמירת שבת קודש, כל אחד לפי דרגתו ויכולתו. בפרט התייחסו לשבתות הקרובות, פרשיות ויקרא וצו החלות לפני חג הפסח, כהזדמנות פז לעורר רחמי שמיים.

בראש מעמד עצרת התפילה עמדו ראש ישיבת "פורת יוסף" הגאון חכם משה צדקה, והראשון לציון ורבה של ירושלים רבי שלמה משה עמאר, לצד עוד רבנים רמי מעלה.

במהלך העצרת נאמרו פרקי תהילים, וסליחות שנאמרו בקול רעש גדול, כאשר הקהל כולו מצטרף לזעקה למען הצלת עם ישראל מהצרות המקיפות אותו. חכם משה צדקה נשא דברי כיבושין והתעוררות, בהם עמד על הצורך בחיזוק פנימי וביטחון בהשם יתברך בשעות קשות אלו.

הראשל"צ רבי שלמה משה עמאר עורר את הקהל בדבר חשיבות המכתב של גדולי ישראל והקריאה לשמירת השבת, ככלי המרכזי לביטול הגזרות ולקירוב הגאולה השלמה בחודש ניסן, חודש הגאולה.

המעמד הסתיים בתחושת התעלות וחיזוק, כאשר הקהל מקבל על עצמו להוסיף בשמירת השבת ובלימוד התורה, מתוך תקווה ואמונה ש"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל".