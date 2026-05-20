אווירה עילאית של חג ותחושת קדושה מרוממת אפפו אמש (שלישי) את מושב ברכיה שבדרום, לרגל המעמד הנדיר וההיסטורי של "פדיון פטר חמור", אשר התקיים על ידי מוסדות התורה והחסד "חכמת רחמים". מאות מתושבי המושב, לצד קהל רב של חסידים ואנשי מעשה שנהרו מכל רחבי אזור הדרום, גדשו את הרחבה המרכזית במושב כדי לזכות ולהיות שותפים לקיומה של מצווה נדירה זו, שאינה מזדמנת בכל יום.

לקראת המעמד, הובאו אל מרכז הרחבה חמור בכור שטרם נפדה ושה טהור המיועד לפדייתו, כשהם מקושטים בפרחים ובסרטים צבעוניים לכבודה של מצווה. עשרות מילדי התשב"ר הנרגשים הקיפו בצהלה ובשמחה את בעלי החיים, ואף האכילום בעדינות מתוך כפות ידיהם במזון ירוק וטרי, מתוך רגש עמוק של חיבוב מצווה.

את הנאומים פתחו רבני המוסדות שליט"א, אשר נשאו דברים בגודלה, מהותה ומעלתה של מצוות פדיון פטר חמור, המבטאת את קדושת הבכורות והכנעת החומר לרוח. הרבנים הרחיבו בפרטי ההלכות הכרוכות במצווה, ושיבחו את כל השותפים היקרים אשר לקחו חלק וסייעו להוצאת המעמד הנשגב אל הפועל.