תִּפְדֶּה בְשֶׂה

ברוב עם ובהתרגשות דקדושה: מעמד נשגב של 'פדיון פטר חמור' נחוג במושב ברכיה

מאות מתושבי הדרום נהרו למעמד המיוחד שנערך על ידי מוסדות "חכמת רחמים" בראשות הגאון רבי חננאל כהן שליט"א • הילדים הנרגשים האכילו את בעלי החיים לצד קול רינה וישועה שנשמע ברחובה של עיר | סיקור מרומם (חרדים)

פדיון פטר חמור במושב ברכיה (צילום: באדיבות)

אווירה עילאית של חג ותחושת קדושה מרוממת אפפו אמש (שלישי) את מושב ברכיה שבדרום, לרגל המעמד הנדיר וההיסטורי של "פדיון פטר חמור", אשר התקיים על ידי מוסדות התורה והחסד "חכמת רחמים". מאות מתושבי המושב, לצד קהל רב של חסידים ואנשי מעשה שנהרו מכל רחבי אזור הדרום, גדשו את הרחבה המרכזית במושב כדי לזכות ולהיות שותפים לקיומה של מצווה נדירה זו, שאינה מזדמנת בכל יום.

לקראת המעמד, הובאו אל מרכז הרחבה חמור בכור שטרם נפדה ושה טהור המיועד לפדייתו, כשהם מקושטים בפרחים ובסרטים צבעוניים לכבודה של מצווה. עשרות מילדי התשב"ר הנרגשים הקיפו בצהלה ובשמחה את בעלי החיים, ואף האכילום בעדינות מתוך כפות ידיהם במזון ירוק וטרי, מתוך רגש עמוק של חיבוב מצווה.

את הנאומים פתחו רבני המוסדות שליט"א, אשר נשאו דברים בגודלה, מהותה ומעלתה של מצוות פדיון פטר חמור, המבטאת את קדושת הבכורות והכנעת החומר לרוח. הרבנים הרחיבו בפרטי ההלכות הכרוכות במצווה, ושיבחו את כל השותפים היקרים אשר לקחו חלק וסייעו להוצאת המעמד הנשגב אל הפועל.

שיאו של המעמד נרשם עם תחילת סדר הפדיון, שנערך ביד רמה על ידי הכהן – ראש המוסדות וראש ישיבת "לבנימין אמר", הגאון רבי חננאל כהן שליט"א.

בחרדת קודש, שאל הכהן שליט"א את מגדלי החמור על אודות תהליך הלידה, ובירר עמם לפרטי פרטים את הוודאות הגמורה כי אכן מדובר בפטר רחם כדת וכדין. עם השלמת הבירור ההלכתי המדוקדק, נערך סדר הפדיון בברכה ובהתרגשות עצומה, כאשר השה הטהור הועבר לפדות בו את החמור הבכור.

עם סיום המעמד ההלכתי, פצחו מאות המשתתפים בשירה אדירה ובריקודים סוערים שנמשכו זמן רב, לכבודה של תורה ולכבודה של המצווה היקרה שנחוגה ברוב פאר והדר וברוב עם הדרת מלך.

במהלך המעמד המרשים חולקו אלפי שקיות ממתקים ושלל הפתעות לילדי החמד, בעוד הציבור הרחב התכבד בשפע עוגות, מיני מתיקה ושתייה כיד המלך, כסעודת מצווה של ממש.

בשעות המאוחרות פנו המשתתפים לבתיהם, כאשר בפיהם שיר והודיה להשי"ת על שזכו להשתתף במעמד כה נשגב ומרומם, אשר ייחקק בלבבות עוד שנים רבות.

