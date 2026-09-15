שבועות ספורים לאחר המפגש ההיסטורי והחריג שסוקר בהרחבה על ידי הכתב חיים רוזנבוים, נחשפים כעת אמירות נוקבות, בדיחות פרטיות ורגעים מטלטלים שמעולם לא ראו אור. מאחורי הדלתות הסגורות של הבית הלבן התנהל דיאלוג חסר מעצורים שנע בין גורל המזרח התיכון, ביטחון ישראל ומאבק החינוך העצמאי, ועד לשאלות משעשעות על אישים ודמויות מפתח.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם כל הציטוטים, הבדיחות והפיקנטריה מהמפגש החריג שמסעיר את ארה"ב החרדית.

ימי הסליחות

לראשונה מאז הפיצול הסוער בחסידות גור והקמת קהילת 'פני מנחם' בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, נרשם מפנה היסטורי. הסכם פשרה תקדימי נחתם בין הצדדים, ובמרכזו: לקיחת אחריות מצד גורמים בחסידות גור על אירועי האלימות בעבר, לצד התחייבות מפורשת לשמור על השקט ולהימנע מאירועים דומים בעתיד.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים על הסכם השלום ההיסטורי שעושה סוף למאבק שקרע את החסידות הגדולה והחזקה בישראל.

חרם ונידוי

בית הדין הרבני של קראון הייטס יוצא בצעד חריג בחומרתו ומורה לקהילה החסידית ליישם יד קשה ובלתי מתפשרת נגד בעל שבחר להתעמר ברעייתו ולהותיר אותה עגונה לאורך שנים ארוכות.

ההנחיות שהוציא בית הדין מקיפות את כל תחומי החיים הקהילתיים ומטילות על האיש בידוד חברתי מלא. על פי פסק הלכה זה, מוטל על כל חברי הקהילה לנקוט בצעדים הבאים: הרחקה מבתי הכנסת, חרם חברתי, ניתוק עסקי ושלילת מעמד ציבורי.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם על הפרשייה שמסעירה את הקהילה החסידית בניו יורק.

כי לא תשכח מפי זרעו

שמונה מאות שנה של היסטוריה מפוארת, דמעות, חורבן ותקומה מתנקזים לרגע אחד עוצר נשימה ברחובות אוסטריה. בעומק האדמה, בין שרידים עתיקים ששמרו בסוד את קולותיו של ענק הפוסקים במאה ה-13, נכתבו האותיות האחרונות של ספר תורה בעל משמעות מטלטלת – כזה שקושר את נס ההישרדות של יהודי אירופה אל הלב הפועם של העבר והעתיד.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים והתיעודים מהמאורע ההיסטורי שהחזיר את וינה היהודית לחיים.

כבקרת רועה עדרו

עם כניסת שנת תשפ"ז - העולם היהודי עוקב בחרדה אחר מצבם הבריאותי של כמה מגדולי ישראל שאושפזו בימים האחרונים. הגאון רבי מרדכי אויערבאך, בנו הצעיר וממשיך דרכו של פוסק הדור האדיר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, אושפז במרכז הרפואי 'איכילוב' בתל אביב לפני כשבוע בעקבות סיבוך פתאומי וחמור של דלקת ריאות חריפה שדרשה השגחה רפואית צמודה מסביב לשעון.

בנוסף, בחסידות ויז'ניץ נשמו היום לרווחה אחרי שעות של מתח בהם עבר האדמו"ר מוויז'ניץ ניתוח מורכב להשתלת קוצב לב. בתום שעות של תפילות התבשרו החסידים על הצלחת הניתוח.

גם בחסידות מודז'יץ עקבו בדריכות אחרי העדכונים מבית האדמו"ר, שכבר במהלך ימי ראש השנה חש בחולשה עצומה. היום האדמו"ר עבר צינתור שהוכתר כהצלחה.

נזכיר שגם האדמו"ר מבעלזא שרוי בחולשה ואם נצרף את השיחה התמוהה והחריגה של הפוסק וראש הישיבה הגאון רבי משה שטרנבוך שתהה בקול אם יהיה איתנו השנה בעולם הזה - אין ספק שאנו זקוקים לרחמי שמים מרובים כדי לעבור את השנה הזו בשלום.

מהדורת מעייריב שלפניכם מביאה לכם את כל חדשות המגזר החרדי - מעולם התורה והעולם החסידי. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.