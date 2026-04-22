יוֹם גָּבַר אוֹיֵב

עצרות קינה ותענית ביום אידם; כך ציינו את יום העצמאות בפלגים הקנאים בירושלים

בקהילות הקנאים ציינו את יום העצמאות כמדי שנה, כיום תענית ומספד • בעצרת המרכזית בבית המדרש סאטמר נשמעו דברי חיזוק מרבני הקהילות: "כואבים את צער השכינה" • תיעוד מהתפילות ומעצרת הנהי (חרדים)

יום העצמאות בקרב הפלגים הקנאים בירושלים

בעוד ובארץ צוין היום "" ה-78 של מדינת ישראל, בקרב הקהילות הנמנות על "העדה החרדית" והחוגים הקנאיים בירושלים ציינו את היום כיום של אבל, תענית ותפילה.

במהלך הימים האחרונים פורסמו בריכוזים החרדיים מודעות ענק הקוראות לציבור להשתתף בעצרות הקינה, לצד הפצת הגיליון המיוחד "יום גבר אויב", המפרט את עמדתם האידיאולוגית נגד הקמת המדינה ושלטון הכפירה בארץ הקודש.

הגיליון יום בו גבר אויב

אמש, ביום שלישי אור ליום ה' באייר התמלא היכל בית המדרש של חסידי סאטמר ברחוב נחמיה בירושלים בהמונים שהגיעו לעצרת מרכזית של נהי וקינה. את המשא המרכזי פתח הרה"ג רבי יואל יוזשעף, מרבני קהילת סאטמר, שעמד בדבריו על חובת ההתחזקות והאמונה בעת הזו.

אחריו נשא דברים הרה"ג רבי מרדכי מינצברג, מראשי ורבני קהילת 'תפארת ירושלים', שסקר בהרחבה את השתלשלות התנועה הציונית לאורך הדורות. בדבריו החריפים ביאר הרב את "עומק הכפירה" הטמון לדבריו בשיטתה של הציונות והדגיש את חובת השעה להתרחק ולהיבדל ממנה. הקהל הרב האזין בקשב רב לדברים שנמשכו שעה ארוכה.

היום, בעיצומו של יום רביעי (ה' באייר), התכנסו זקנים לצד נערים לעצרת תענית ותפילה. המשתתפים קראו יחד פרקי תהילים ברוב עם ואמרו את "י"ג מידות של רחמים" כנהוג בעת צרה.

שיאו של המעמד היה בתפילת מנחה של תענית, בה קראו בתורה בפרשת "ויחל" והוסיפו את תפילת "עננו" בלחש ובחזרת הש"ץ. המארגנים ציינו כי מטרת העצרות היא לבטא את הכאב על "גלות השכינה" ולהתפלל לביאת גואל צדק במהרה.

