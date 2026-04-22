אמש, ביום שלישי אור ליום ה' באייר התמלא היכל בית המדרש של חסידי סאטמר ברחוב נחמיה בירושלים בהמונים שהגיעו לעצרת מרכזית של נהי וקינה. את המשא המרכזי פתח הרה"ג רבי יואל יוזשעף, מרבני קהילת סאטמר, שעמד בדבריו על חובת ההתחזקות והאמונה בעת הזו.

אחריו נשא דברים הרה"ג רבי מרדכי מינצברג, מראשי ורבני קהילת 'תפארת ירושלים', שסקר בהרחבה את השתלשלות התנועה הציונית לאורך הדורות. בדבריו החריפים ביאר הרב את "עומק הכפירה" הטמון לדבריו בשיטתה של הציונות והדגיש את חובת השעה להתרחק ולהיבדל ממנה. הקהל הרב האזין בקשב רב לדברים שנמשכו שעה ארוכה.

היום, בעיצומו של יום רביעי (ה' באייר), התכנסו זקנים לצד נערים לעצרת תענית ותפילה. המשתתפים קראו יחד פרקי תהילים ברוב עם ואמרו את "י"ג מידות של רחמים" כנהוג בעת צרה.

שיאו של המעמד היה בתפילת מנחה של תענית, בה קראו בתורה בפרשת "ויחל" והוסיפו את תפילת "עננו" בלחש ובחזרת הש"ץ. המארגנים ציינו כי מטרת העצרות היא לבטא את הכאב על "גלות השכינה" ולהתפלל לביאת גואל צדק במהרה.