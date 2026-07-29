אירוע אנטישמי, השלכת בקבוק תבערה בחו"ל לעבר בית הכנסת, ארכיון

דו"ח חמור ומטריד שמפורסם על ידי קואליציית ארגוני הקהילות היהודיות J7 חושף תמונת מצב קשה ביותר: שנת 2025 הייתה השנה הקטלנית ביותר עבור יהודי התפוצות זה למעלה משלושה עשורים. על פי הנתונים, למעלה מ-20 יהודים נרצחו במהלך השנה החולפת באירועים שנבעו ממניעים אנטישמיים ברורים.

הדו"ח השנתי השני של כוח המשימה J7, המאגד את ארגוני הגג היהודיים בשבע מדינות מרכזיות - ארה"ב, קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה, ארגנטינה ואוסטרליה - מציג ממצאים מדאיגים המצטרפים לאישוש מחקר קודם שפורסם השנה על ידי אוניברסיטת תל אביב. הנתונים מעידים על מגמה מתמשכת של אלימות אנטישמית שאינה מראה סימני התמתנות. "זה כבר לא גל חולף - זו השגרה החדשה" המסמך החמור קובע כי הניתוח שהגדיר את תופעת האנטישמיות כ"גל חולף" בעקבות טבח שבעה באוקטובר כבר אינו רלוונטי. במקום זאת, מזהירים מחברי הדו"ח, הציבור היהודי ברחבי העולם מתמודד כיום עם מגמה מתמשכת וקבועה של אלימות אנטישמית, הדורשת מפעולות חירום מידיות מצד השלטונות במדינות השונות. כצפוי: בג"ץ דחה את העתירה על הסף והשית הוצאות נגד העותרים החרדים דוד ישראלי | 28.07.26 "האנטישמיות במדינות שלנו היא כבר לא נחשול זמני, היא הפכה לשגרה החדשה והמטרידה שלנו. על הממשלות לחדול מלהגיב רק לאחר שיהודים מותקפים, ולהתחיל לפעול מראש: באמצעות תקצוב אבטחה ממשי, החמרת החקיקה והענישה, וכפיית כללי האתיקה על רשתות המדיה החברתית" כך נכתב בדו"ח, תוך הדגשת הצורך בשינוי יסודי בגישת הרשויות למאבק באנטישמיות. 23,000 תקריות בשנה אחת - ושורת פיגועי דמים הנתונים שנאספו מציגים תמונה קשה במיוחד: במהלך שנת 2025 תועדו למעלה מ-23,000 אירועים אנטישמיים ברחבי שבע המדינות שנכללו במחקר. שורת פיגועים ואירועי דמים גבתה את חייהם של יותר מ-20 קורבנות יהודים, בהם מקרים קשים במיוחד שזעזעו את הקהילות. בין האירועים הקטלניים שתועדו: 15 נרצחים באירוע ירי קטלני במהלך הדלקת נרות חנוכה בחוף בונדאי שבסידני, אוסטרליה. שני נרצחים בפיגוע ירי מחוץ לבית הכנסת 'היטון פארק' במנצ'סטר שבבריטניה, במהלך עיצומו של יום הכיפורים. שני נרצחים נוספים במתקפה מחוץ למוזיאון היהודי בוושינגטון הבירה, ארה"ב. נרצח אחד באירוע השלכת בקבוק תבערה במהלך צעדה למען החטופים בבולדר, קולורדו.

חרדים ברחובות צרפת ( צילום: שאטרסטוק )

עוד עולה מהנתונים כי המניע האנטי-ציוני עמד ברקע של כמעט מחצית מהאירועים שנרשמו בבריטניה ובארצות הברית, וכמכרעת ברבע מהמקרים שתועדו בגרמניה. ממצא זה מצביע על הקשר ההדוק בין אנטישמיות קלאסית לבין שנאת ישראל, כפי שמתבטא באירועי האלימות.

ח"כ מאיר פרוש (שלומי אמונים) התייחס לנושא במליאת הכנסת במסגרת ציון "יום חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות", כאשר הביע צער וכאב על הפיגוע באוסטרליה. "אחת התמונות שלא נותנות לי מנוח היא התמונה של הציצית ספוגה בדם", אמר ח"כ פרוש, "תמונה מטלטלת שמזכירה לנו תקופות אפלות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. מכאן אנו שולחים תנחומים לאבלים ואיחולי החלמה לפצועים".

קריאה לפעולה מידית של הממשלות

ארגון J7, הכולל בין היתר את הליגה נגד השמצה (ADL) בארה"ב ואת ה-ECAJ באוסטרליה, הוקם בשנת 2023 במטרה להדק את התיאום והמאבק הבינלאומי באנטישמיות. הנהלת הארגון מסרה כי בשבוע הבא יפורסם ניתוח נתונים מעודכן המתייחס למחצית הראשונה של שנת 2026.

הדו"ח מדגיש את הצורך בפעולה מידית ומתואמת של הממשלות במדינות השונות, תוך הקצאת משאבים לאבטחת מוסדות יהודיים, החמרת החקיקה נגד פשעי שנאה, והטלת אחריות על רשתות המדיה החברתית למניעת הסתה. הקהילות היהודיות ברחבי העולם ממתינות לראות האם הקריאה הדחופה תזכה למענה ממשי מצד הרשויות.