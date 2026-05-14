עלם חמודות | גדולי הדור כתבו אותיות בספר התורה לע"נ הבחור חזקי פרקל ז"ל • צפו
לקראת מעמד 'הכנסת ספר התורה' שייערך ביום ראשון, ראש חודש סיוון, לעילוי נשמתו של הבחור רפאל יחזקאל (חזקי) פרקל ז"ל: אביו, מנכ"ל 'עלי שיח' הרב חיים פרקל, עלה למעונם של גדולי ישראל כדי לכבדם בכתיבת אותיות בספר התורה (חרדים)
שמחה בחצר הקודש סאטמר: השבוע בא בברית האירוסין ההויז בחור הנאמן, החתן שניאור זלמן עקשטיין • במהלך השמחה נחשף הסיפור המדהים שהוביל לסגירת השידוך: הכלה הצעירה שחששה מפער הגילאים עלתה לקבר אמה לבקש סימן, וזכתה לתשובה פלאית בדמות פתק שעף ברוח והכריע את הכף • הסיפור המלא, ותיעוד מהקודש פנימה (חסידים)
מעמד רב רושם תחת הכותרת "ואטהר ואתקדש" נערך אמש בחצר הקודש קהל חסידי ירושלים, בשילוב תפילת השל"ה בערב ר"ח סיון • מסע השפעה חוצב להבות נשמע מפי האדמו"ר מסקולען ירושלים • בסיום המעמד עברו החסידים לקבלת תעודות 'עומדים על המשמר' (חסידים)
אור האמונה שכבה בחטף: אחרי שנות ייסורים בהן עודדה והחיית רבבות שבורי לב, נסתלקה אמש בדמי ימיה הרבנית הצדקנית מרת רחל רוזנבוים ע"ה • בעלה האדמו"ר ממעז'בוז בבקשה מרטיטה לכלל החסידים: 'קיימו את רצונה והמשיכו בקבלות הטובות' • כל פרטי מסע ההלוויה שיצא בצהריים מפתח תקווה, דרך רמת גן אל עבר בית העלמין בבני ברק (דיין האמת)
מאלפי הילדים שנפרדו בדמעות במונרו ועד לתפילת השל"ה שתחבר את כל החסידים בשידור חי • האדמו"ר מסאטמר בראש נגידי החסידות פתח הבוקר את מסע הקודש 'בוני המלוכה' בנתיבי אבות: שחרית בסיגעט, מנחה בסאטמר ושבת מלכותית בקראקא מול ציוני מאורי הדורות • תיעוד ממעמד צאתכם לשלום, וכל פרטי המסע (חסידים)
דאגה בקרב חצרות הקודש לבית רוז'ין, זקן אדמו"רי השושלת בבני ברק, האדמו"ר מוואסלוי, אושפז בשנית לאחר שעבר התקף לב • האדמו"ר, שסבל מחולשה מאז ל"ג בעומר, לא השתתף הערב בשמחת התנאים של נכדו בירושלים • העתירו בתפילות לרפואת האדמו"ר רבי אברהם שמשון שלום בן שרה דבורה (חסידים)
בעיתון 'הדרך' לשבת: תדהמה רבה בעולם התורה מהחלטת נתניהו שלא לקדם את חוק הגיוס • דרעי מצהיר: 'לא ניכנס לקואליציה בלי הסדרת מעמד לומדי התורה' | אשר מדינה מזהיר: 'ממשלת שמאל תפתח במסע נקמה חסר תקדים' (חרדים)
ברוך דיין האמת: לאחר שנים של התמודדות עם המחלה הקשה, נפטרה בבית החולים 'מעיני הישועה' הרבנית מרת רחל רוזנבוים ע"ה, בתו של המקובל הגה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל שנפטר אף הוא בדמי ימיו • שעות ספורות לפני הפטירה: סבה, האדמו"ר מקומרנא ירושלים, הגיע למיטת חוליה להיפרד (דיין האמת)
גם זה קורה בכנסת: כשאחמד טיבי מצטט את הג"ד לנדו | הדרמה בסאדיגורה: חסידי האדמו"ר מירושלים משוכנעים - טרם נאמרה המילה האחרונה | 100 שנה של קומוניזם לא כיבו את הגחלת היהודית בקובה: תיעוד מרגש | אסיר עולם התורה שוחרר וקיבל הקדשה מהמנהיג הספרדי: "הם ערב רב" | בעולם היהודי עוקבים בחרדה: המקובל הגר"ד קוק אושפז (מעייריב)
מעמד מרגש של "תחילת לימוד האותיות" נחגג בחצר תלמוד התורה 'תורה תמימה' בקרית אתא | הילדים היקרים - תינוקות של בית רבן הטהורים, מעוטרים בכתרי מלכות לראשם, למדו בשמחה לראשונה את אותיות התורה הקדושה | בתום האירוע המרומם, פצחו הילדים בריקודים נלהבים יחד עם המלמדים וההורים הנרגשים לכבודה של תורה (חרדים)
במלאת ימי השבעה להסתלקותו של הגאון הפוסק רבי רחמים מאזוז זצ"ל נערכה בישיבת 'כיסא רחמים' עצרת מספד והתעוררות | הראש"ל הגרש"מ עמאר: "היה אחד מגדולי הדור ממש בלי שום הגזמה" | הגר"י זילברשטיין: "ענווה ובקיאות עצומה; נשאר חיסרון גדול, מי ייתן תמורתו" | אחיו הגר"צ מאזוז: "היה עניו כל כך עד שהיו פעמים שאני טעיתי בו" | סיום הש"ס והעלייה לציון בהר הזיתים • סיקור ותיעוד (חרדים)
