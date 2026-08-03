משלחת לבנונית נחתה ברומא לסבב שיחות נוסף עם ישראל
משלחת לבנונית נחתה ברומא לקראת סבב שיחות נוסף עם ישראל. השיחות צפויות להיפתח בין הצדדים בימים הקרובים.
משלחת לבנונית נחתה ברומא לקראת סבב שיחות נוסף עם ישראל. השיחות צפויות להיפתח בין הצדדים בימים הקרובים.
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