צה"ל החל בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון בתגובה להפרת חיזבאללה
צה"ל החל בתקיפות ממוקדות במרחב דרום לבנון בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל.
צה"ל החל בתקיפות ממוקדות במרחב דרום לבנון בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל.
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