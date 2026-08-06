בבלי
מבזק בבלי

פיקוד העורף: חדירת מחבלים באזור שומרון - הוראה להיכנס למרחבים מוגנים

פיקוד העורף הוציא הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן בישובים כוכב יעקב ותל ציון באזור שומרון, בעקבות חדירת מחבלים לאזור.

צוות בבלי בבלי
שיתוף:

מבזקים נוספים

08:27
בבלי

שני חללים וארבעה פצועים קשה בפיצוץ מטען בדרום לבנון

שני לוחמי מילואים נהרגו וארבעה נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ מטען חבלה במבנה בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. האירוע התרחש במבנה אליו נכנסו החיילים, סמוך לכפר אלמנצורי שצה"ל הנחה לפנות אתמול.

צוות בבלי
05:59
בבלי

שני חללים וארבעה פצועים קשה באירוע בצה"ל

צה"ל הודיע על נפילת שני לוחמים במילואים: רס"ן הראל בירנשטוק ז"ל ורס"ם תמיר וקנין ז"ל. באותו אירוע נפצעו ארבעה לוחמי מילואים באורח קשה. הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.

צוות בבלי
23:15
בבלי

מיירט יירט בטעות ירי של כוחות צה"ל בדרום לבנון

מיירט שוגר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. האירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות, כך נמסר מדובר צה"ל.

צוות בבלי
23:13
מתח במפרץ הפרסי

טיוטת הסכם למעבר במצר הורמוז ממתינה לאישור המנהיג האיראני

איראן ועומאן השלימו טיוטה לפתיחת המצר האסטרטגי תמורת תשלום • הנשיא האיראני מודה: "ההתנהלות מול המנהיג העליון קשה מאוד" • טראמפ: עסקה קרובה, אך כישלון יוביל לתגובה צבאית

בבלי
22:26
חדשות עם קנייטש

האמת על "סיעת הציבור החרדי" נחשפת | מעייריב

בג"ץ מכה שוב את החינוך החרדי: השופט שטיין קובר את ההישג של גפני | מיליון דולר לחזית המשפטית: המהלך של יואלי לנדא למען עולם התורה | העימות המתוקשר סביב האמירות של יאיר גולן והאמת מאחורי הספין של בן גביר | לילה של מחאות בירושלים: יועץ תקשורת וחברו הותקפו על לא עוול בכפם | מוטי לייטנר דורש פריימריז - מי מריץ אותו? (מעייריב)

איצלה כץ
21:54
מתח בצפון

הדרג המדיני בלם תקיפה נרחבת בלבנון למרות הפרות חיזבאללה

צה"ל ביקש להגיב בעוצמה להפרות הסכם הפסקת האש, אך הדרג המדיני הורה להסתפק בתקיפות ממוקדות • חששות מתגובה אמריקנית • הדיונים נמשכים

בבלי
21:25
מהלך פוליטי

חבר הכנסת דן אילוז עבר למפלגת ישראל ביתנו לאחר שעזב את הליכוד

חבר הכנסת דן אילוז הודיע על הצטרפותו למפלגת אביגדור ליברמן • בעבר התנגד לחוק הגיוס והודח מוועדות הכנסת • ליברמן: "הוכיח אומץ ויושרה"

בבלי
21:24
תלונה במשטרה

פעיל במפלגת בנט הגיש תלונה במשטרה בעקבות איומים חמורים על חייו

יונתן שלו, פעיל בכיר במפלגת 'ביחד', קיבל הודעות מאיימות ברשתות החברתיות • המשטרה פתחה בחקירה • תופעה מדאיגה של איומים כלפי אנשי ציבור

בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר