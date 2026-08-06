פיקוד העורף: חדירת מחבלים באזור שומרון - הוראה להיכנס למרחבים מוגנים
פיקוד העורף הוציא הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן בישובים כוכב יעקב ותל ציון באזור שומרון, בעקבות חדירת מחבלים לאזור.
פיקוד העורף הוציא הוראה להיכנס מיד למרחב המוגן בישובים כוכב יעקב ותל ציון באזור שומרון, בעקבות חדירת מחבלים לאזור.
שני לוחמי מילואים נהרגו וארבעה נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ מטען חבלה במבנה בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. האירוע התרחש במבנה אליו נכנסו החיילים, סמוך לכפר אלמנצורי שצה"ל הנחה לפנות אתמול.צוות בבלי
צה"ל הודיע על נפילת שני לוחמים במילואים: רס"ן הראל בירנשטוק ז"ל ורס"ם תמיר וקנין ז"ל. באותו אירוע נפצעו ארבעה לוחמי מילואים באורח קשה. הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.צוות בבלי
מיירט שוגר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. האירוע מתוחקר. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות, כך נמסר מדובר צה"ל.צוות בבלי
איראן ועומאן השלימו טיוטה לפתיחת המצר האסטרטגי תמורת תשלום • הנשיא האיראני מודה: "ההתנהלות מול המנהיג העליון קשה מאוד" • טראמפ: עסקה קרובה, אך כישלון יוביל לתגובה צבאיתבבלי
בג"ץ מכה שוב את החינוך החרדי: השופט שטיין קובר את ההישג של גפני | מיליון דולר לחזית המשפטית: המהלך של יואלי לנדא למען עולם התורה | העימות המתוקשר סביב האמירות של יאיר גולן והאמת מאחורי הספין של בן גביר | לילה של מחאות בירושלים: יועץ תקשורת וחברו הותקפו על לא עוול בכפם | מוטי לייטנר דורש פריימריז - מי מריץ אותו? (מעייריב)איצלה כץ
צה"ל ביקש להגיב בעוצמה להפרות הסכם הפסקת האש, אך הדרג המדיני הורה להסתפק בתקיפות ממוקדות • חששות מתגובה אמריקנית • הדיונים נמשכיםבבלי
חבר הכנסת דן אילוז הודיע על הצטרפותו למפלגת אביגדור ליברמן • בעבר התנגד לחוק הגיוס והודח מוועדות הכנסת • ליברמן: "הוכיח אומץ ויושרה"בבלי
יונתן שלו, פעיל בכיר במפלגת 'ביחד', קיבל הודעות מאיימות ברשתות החברתיות • המשטרה פתחה בחקירה • תופעה מדאיגה של איומים כלפי אנשי ציבורבבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ