רעידת אדמה בקולומביה: לפחות 132 הרוגים ו-570 פצועים
נכון לעכשיו נספרו לפחות 132 הרוגים ו-570 פצועים ברעידת האדמה שהתרחשה אתמול בקולומביה. מספר הנפגעים צפוי לעלות.
נכון לעכשיו נספרו לפחות 132 הרוגים ו-570 פצועים ברעידת האדמה שהתרחשה אתמול בקולומביה. מספר הנפגעים צפוי לעלות.
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