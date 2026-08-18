טורקיה ומצרים מגנות את ישראל בעקבות תקיפה בשדה תעופה סורי

ימנית מידי

השרה לשוויון חברתי הודתה ליותר מ-19 אלף מצביעים • טענה כי "מתדרכים מטעם רה"מ החליטו שאני ימנית מדי" • הסבירה מדוע נדחקה למקום לא ריאלי ברשימה