התחזית לראש השנה: נוח בערב החג, הכבדה ביום השני
ירידה קלה בטמפרטורות תורגש בערב החג וביום הראשון של ראש השנה, אך ביום השני לחג תחול התחממות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובאיזורים ההרריים
ירידה קלה בטמפרטורות תורגש בערב החג וביום הראשון של ראש השנה, אך ביום השני לחג תחול התחממות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובאיזורים ההרריים
פיקוד העורף הורה לתושבי אזור קו העימות ובית הלל להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חדירת כלי טיס עוין.צוות בבלי
דובר צה"ל הודיע כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
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