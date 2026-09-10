בבלי
מבזק מזג אוויר נוח בתחילת החג

התחזית לראש השנה: נוח בערב החג, הכבדה ביום השני

ירידה קלה בטמפרטורות תורגש בערב החג וביום הראשון של ראש השנה, אך ביום השני לחג תחול התחממות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובאיזורים ההרריים

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הכותל המערבי, השבוע
הכותל המערבי, השבוע | צילום: צילום: חיים גולדברג/Flash90
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