5 פלסטינים הוסתרו בתא מטען במעבר רנטיס | כך נחשפו
שוטרי מחוז ש"י עצרו רכב חשוד במעבר רנטיס על בסיס מידע מודיעיני • בתא המטען אותרו 5 שוהים בלתי חוקיים שהוברחו לשטח ישראל • הנהג נעצר ובחיפוש נתפסו אלפי שקלים
שוטרי מחוז ש"י עצרו רכב חשוד במעבר רנטיס על בסיס מידע מודיעיני • בתא המטען אותרו 5 שוהים בלתי חוקיים שהוברחו לשטח ישראל • הנהג נעצר ובחיפוש נתפסו אלפי שקלים
החות'ים השיגו התקדמות משמעותית בחוף המערבי של תימן ביממה האחרונה. הם כבשו את הערים חיס, אלח'וחה ויח'תל, והגיעו לתחומי עיר הנמל המרכזית אלמח'א. השטח שנכבש מוערך בכ-2,600 קמ"ר לאורך חופי הים האדום. ערוצים שיעים ואיראנים חוגגים את ההישג הצבאי.צוות בבלי
לונדון שוקלת להרחיב את משטר הסנקציות ולפגוע בבנקים המממנים בנייה ביהודה ושומרון • גם רשתות שיווק עלולות להימצא תחת אש • הדיונים צפויים להבשיל תוך חצי שנה עד תשעה חודשיםישראל גרוס
מבצע משולב ברצועת עזה: כוחות צה"ל ושב"כ תקפו במספר מרחבים והשמידו מחסנים ובהם כלי נשק, מטענים וטילי נ"ט • הכוחות ממשיכים לפעול להסרת איומיםאליהו לוי
תחקיר חדש חושף: טיסה 23 שלא המריאה, נוסעים חשודים, סכינים שהוסתרו במטוס סמוך וחקירת FBI • הקברניט: סביר יותר שכן – אנחנו היינו המטוס החמישיישראל גרוס
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול בשלושה מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס. במחסנים אוחסנו כלי נשק, מטענים, טילי נ"ט וציוד לחימה נוסף. בחסדי השם לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול לגריעת היכולות הצבאיות של חמאס ולסיכול ניסיונות לשקמן.צוות בבלי
שמחה והתרגשות רבה בהיכל ישיבת נתיב הדעת עם צאת הספר החדש בסדרת 'ועד ליל שבת' מאת ראש הישיבה, הגאון רבי ישראל בונם שרייבר. התלמידים התרגשו במיוחד מהעובדה שהועדים נמסרו במסירות נפש עילאית בתקופת מחלתו הקשה (עולם הישיבות)יהודה פנחסי
ערוצים רשמיים של חמאס מדווחים על חילופי אש משמעותיים בין פעילי חמאס למיליציות המתנגדות לו באזור רחבת אלח'לפאא' א-ראשדון במזרח מחנה הפליטים ג'באליא בצפון הרצועה, קרוב לתחום הקו הצהוב.צוות בבלי
ראש העיר ומושלת המדינה הכריזו על תגבור אבטחה נרחב סביב מוסדות יהודיים לקראת הימים הנוראים, על רקע הזינוק בפשעי שנאה אנטישמייםבבלי
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