צה"ל ושב"כ השמידו שלושה מחסני נשק של חמאס

בבלי

החות'ים השיגו התקדמות משמעותית בחוף המערבי של תימן ביממה האחרונה. הם כבשו את הערים חיס, אלח'וחה ויח'תל, והגיעו לתחומי עיר הנמל המרכזית אלמח'א. השטח שנכבש מוערך בכ-2,600 קמ"ר לאורך חופי הים האדום. ערוצים שיעים ואיראנים חוגגים את ההישג הצבאי.