מבזק משבר דיפלומטי

בריטניה מאיימת: סנקציות על בנקים ורשתות שיווק בישראל

לונדון שוקלת להרחיב את משטר הסנקציות ולפגוע בבנקים המממנים בנייה ביהודה ושומרון • גם רשתות שיווק עלולות להימצא תחת אש • הדיונים צפויים להבשיל תוך חצי שנה עד תשעה חודשים