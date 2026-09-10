מבזק לאחר שנים של עבודה משותפת

23 שנים בש"ס: יועצו הבכיר של מרגי נפרד ממנו בהודעה מרגשת

אמיתי ארביב, יועצו הבכיר של השר לשעבר יעקב מרגי, פרסם הודעת פרידה מרגשת לאחר שנים של עבודה משותפת • "אחריות ציבורית היא לא רק מילה"

דוד קליין • בבלי • כ"ח באלול | 10.09.26 12:11