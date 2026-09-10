שריפות ענק בטורקיה: עשרות אלפים פונו מאזורי התיירות

בבלי

שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר את איראן לרגל השנה החדשה כי כל התקפה על ישראל מכל סיבה ובכל מקום תיענה בתגובה עוצמתית. לדבריו, התגובה תפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים המספקים משאבים למערך המלחמה והטרור האיראני. כ"ץ הוסיף כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה, צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה.