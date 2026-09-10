בבלי
מבזק מצב חירום בדרום טורקיה

שריפות ענק בטורקיה: עשרות אלפים פונו מאזורי התיירות

להבות עצומות משתוללות במחוז אנטליה הדרומי • מאות בתים פונו, כבישים נסגרו ועשן כבד הגיע עד אזורי הנופש • אלף כבאים ומסוקים נאבקים בלהבות

אריה לוי בבלי
אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים
אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים | צילום: צילום: מסך
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