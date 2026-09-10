דאגה בשומרון: סריקות נרחבות אחר תושב שנעדר בכפר
יניב סרדל בן 53 מאריאל נכנס מרצונו לכפר פלסטיני ונעלם • חפ"ק בין-ארגוני הוקם עם יכולות טכנולוגיות, יחידות מיוחדות ומסוק משטרתי
יניב סרדל בן 53 מאריאל נכנס מרצונו לכפר פלסטיני ונעלם • חפ"ק בין-ארגוני הוקם עם יכולות טכנולוגיות, יחידות מיוחדות ומסוק משטרתי
הצבא הגרמני בוחן 30 מערכות בינה מלאכותית שינתחו בזמן אמת את שדה הקרב ויקבלו החלטות מבצעיות • אב טיפוס צפוי ב-2027 • רקע: עומס המידע מרחפנים ולווייניםאליהו לוי
שר הביטחון שלח ברכת שנה טובה לקהילה היהודית באיראן והזהיר את המשטר: כל תקיפה תיענה בפגיעה קשה במתקני האנרגיה • "צה"ל דרוך ומוכן"אליהו לוי
הנשיא האמריקני הכריז בכנס בדאלאס על מענק חסר תקדים לכל אמריקני בוגר – אך רק אם הרפובליקנים ינצחו בבחירות האמצע | הסקרים מעניקים יתרון לדמוקרטיםישראל גרוס
השליטה על הנמל הסמוך למצר באב אל-מנדב מאפשרת למורדים לאיים על אחד מצווארי הבקבוק הימיים החשובים בעולם. סעודיה תחת לחץ כבדאליהו לוי
שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר את איראן לרגל השנה החדשה כי כל התקפה על ישראל מכל סיבה ובכל מקום תיענה בתגובה עוצמתית. לדבריו, התגובה תפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים המספקים משאבים למערך המלחמה והטרור האיראני. כ"ץ הוסיף כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה, צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה.צוות בבלי
יניב סרדל בן 53 מאריאל נכנס מרצונו לכפר פלסטיני ונעלם • חפ"ק בין-ארגוני הוקם עם יכולות טכנולוגיות, יחידות מיוחדות ומסוק משטרתי | כעת נמצא בחייםמשה כץ
יניב סרדל בן 53 מאריאל נכנס מרצונו לכפר פלסטיני ונעלם • חפ"ק בין-ארגוני הוקם עם יכולות טכנולוגיות, יחידות מיוחדות ומסוק משטרתי | כעת נמצא בחייםמשה כץ
להבות עצומות משתוללות במחוז אנטליה הדרומי • מאות בתים פונו, כבישים נסגרו ועשן כבד הגיע עד אזורי הנופש • אלף כבאים ומסוקים נאבקים בלהבותאריה לוי
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