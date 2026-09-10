בבלי
מבזק סערת ביטול ההילולא

בג"ץ קבע תאריך לדיון בהילולת מרן - גופי תקשורת דורשים שידור חי

בית המשפט העליון קבע דיון דחוף בעתירות נגד ביטול כנס מרן • קול חי, קול ברמה וערוץ 14 דורשים שידור ישיר | "זיקה היסטורית למרן זצ"ל" (חדשות חרדים)

דוד קליין בבלי
הרב עובדיה, מקרופון של קול ברמה
הרב עובדיה, מקרופון של קול ברמה | צילום: צילום: קובי גדעון / FLASH90.
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משה כץ
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