בבלי
מבזק "מרשתי לא תתנצל ולא תשלם שקל אחד"

רעיית רה"מ דורשת 5 מיליון ₪ ומאיימת בתביעה כפולה

שרה נתניהו מסרבת להתנצל על דבריה בריאיון לערוץ 14 ודורשת מאייל גילר פיצוי של 5 מיליון שקל, תוך איום בתביעה של 10 מיליון שקל לפחות

דוד קליין בבלי
ערוץ 14
ערוץ 14 | צילום: צילום: Chaim Goldberg/Flash90
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