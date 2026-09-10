רעיית רה"מ דורשת 5 מיליון ₪ ומאיימת בתביעה כפולה

בבלי

צה"ל תקף במרחב חאן יונס השבוע וחיסל את המחבל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט לשטח ישראל ולקח חלק בהריגת מח"ט הנח"ל אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל בטבח 7 באוקטובר. לפי דובר צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.