חוסל המחבל שרצח את מפקד חטיבת הנח"ל ביום הטבח
אסמאעיל קנדיל השתתף בטבח ז' באוקטובר והרג את אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל • המשיך לפעול נגד כוחותינו ולהפר את הפסקת האש • חוסל בתקיפה בחאן יונס
אסמאעיל קנדיל השתתף בטבח ז' באוקטובר והרג את אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל • המשיך לפעול נגד כוחותינו ולהפר את הפסקת האש • חוסל בתקיפה בחאן יונס
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צה"ל תקף במרחב חאן יונס השבוע וחיסל את המחבל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט לשטח ישראל ולקח חלק בהריגת מח"ט הנח"ל אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל בטבח 7 באוקטובר. לפי דובר צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
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