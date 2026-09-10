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הסכמי העודפים: מי עם מי? בן גביר מול סימן שאלה

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דוד קליין בבלי
הסכמי העודפים: מי עם מי? בן גביר מול סימן שאלה
צילום: צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 ו-Flash90
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