מצוד של שבוע הסתיים: המחבל שתכנן פיגוע ירי נעצר
לוחמי יחידת דובדבן פשטו על מבנה בביתוניא ועצרו את איסמעיל ענקאיו יחד עם מבוקש נוסף, רגע לפני שהספיק לבצע את הפיגוע | תיעוד מהפעילות
לוחמי יחידת דובדבן פשטו על מבנה בביתוניא ועצרו את איסמעיל ענקאיו יחד עם מבוקש נוסף, רגע לפני שהספיק לבצע את הפיגוע | תיעוד מהפעילות
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לוחמי יחידת דובדבן עצרו היום (ה') בהכוונת השב"כ את המחבל איסמעיל ענקאיו במרחב ביתוניא ומבוקש נוסף. ענקאיו תכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי ונעצר לאחר מצוד של שבוע אחריו. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול ביוזמה והתקפיות לסיכול טרור ולמצות את הדין עם כל מי שיבקש לפגוע באזרחי ישראל.צוות בבלי
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