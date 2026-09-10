מבזק "אם יעלו השמאל – אוי ואבוי"

הראשון לציון במתקפה על איזנקוט: לא ענה לי כשפניתי אליו

הגאון רבי יצחק יוסף תוקף את יו"ר 'ישר!' על החלטותיו בתקופת כהונתו כרמטכ"ל: הסברתי לו את חומרת העניין, הוא אפילו לא ענה לי – קצת כבוד, פונה אליך רב ראשי