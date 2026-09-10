זייברט מקפיא את אגודת ישראל: הסדר חובות עד 2027
מזכ"ל אגודת ישראל חנוך זייברט הודיע על הקפאת הפעילות השוטפת של המפלגה עקב הסדר חובות שצפוי להימשך עד 2027 • פרוש ובעלזא: זו ההוכחה לטענותינו
מזכ"ל אגודת ישראל חנוך זייברט הודיע על הקפאת הפעילות השוטפת של המפלגה עקב הסדר חובות שצפוי להימשך עד 2027 • פרוש ובעלזא: זו ההוכחה לטענותינו
כוחות צה"ל השלימו מבצע רחב היקף ברכס עלי טאהר בדרום לבנון: פיצצו למעלה מאלף ומאה טון חומרי נפץ, השמידו את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רביםבבלי
כוחות אוגדה 36 השמידו את התוואים התת-קרקעיים במרחב רכס עלי טאהר בדרום לבנון. אורך התשתיות שהושמדו עולה על שני קילומטרים. בתוך התשתיות אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. במקום אותר מתחם פיקוד מרכזי של יחידת 'בדר' עם חמ"לים, חדרי אמל"ח וחדרי שהייה. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים ומומנה על ידי משטר הטרור האיראני. צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב.צוות בבלי
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו כי צה"ל השמיד את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר, והשלים בכך את ארגון אזור הביטחון בדרום לבנון. מדובר בתשתית טרור אסטרטגית. ערוצים לבנוניים דיווחו על פיצוץ אדיר שהורגש כמו רעידת אדמה.צוות בבלי
משמרות המהפכה החלו להרכיב טילים חדשים במתקן חוג'יר ובאתרים נוספים • מומחים: קצב השיקום מהיר מהצפוי במערב • דריכות שיא בישראל ומוכנות לאפשרות שאיראן תיזום התקפהבבלי
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בית המשפט התיר פרסום שם החשוד בחטיפת יהלי סופר • הילד מסר פרטים חדשים על המקלט ממנו ברח • תלונות נוספות על מקרים דומים הגיעו למשטרהבבלי
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