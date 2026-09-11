חמישים אלף איש במעמד סליחות היסטורי ברחבת הכותל

בבלי

כוחות אוגדה 36 השמידו את התוואים התת-קרקעיים במרחב רכס עלי טאהר בדרום לבנון. אורך התשתיות שהושמדו עולה על שני קילומטרים. בתוך התשתיות אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. במקום אותר מתחם פיקוד מרכזי של יחידת 'בדר' עם חמ"לים, חדרי אמל"ח וחדרי שהייה. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים ומומנה על ידי משטר הטרור האיראני. צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב.