חמישים אלף איש במעמד סליחות היסטורי ברחבת הכותל
מעמד הסליחות המרכזי והתרת הנדרים בכותל המערבי חתם את חודש אלול בשיא מרגש עם למעלה מחמישים אלף משתתפים • בשל העומס הועבר האירוע בשידור חי על חומות העיר העתיקה
מעמד הסליחות המרכזי והתרת הנדרים בכותל המערבי חתם את חודש אלול בשיא מרגש עם למעלה מחמישים אלף משתתפים • בשל העומס הועבר האירוע בשידור חי על חומות העיר העתיקה
בתקיפה הלילה ליד מסגד אלקבה בח'אן יונס נהרג מחמד אליאזורי (אבו אלהית'ם), מפקד חטיבת ח'אן יונס בזרוע הצבאית של חמאס - דמות המקבילה בחשיבותה לאלוף פיקוד. יחד עמו נהרגו שני מחבלים נוספים, ביניהם המהנדס חד'יפה מעמר. בנוסף, בתקיפת רכב בשכונת חמד בח'אן יונס חוסל המחבל מואמן אבו לבדה. סך הכל נהרגו אתמול 9 עזתיים בתקיפות צה"ל ברצועה.צוות בבלי
מזכירת המדינה לשעבר הילרי קלינטון בהצהרה חריפה נגד ראש הממשלה • קראה לוושינגטון לנקוט קו נוקשה אם ייבחר מחדש • התייחסה לדיווח על אזהרה מאיחוד האמירויות לפני הטבחבבלי
השירות המטאורולוגי מבשר: ערב החג יעבור באווירה נעימה במיוחד, והטמפרטורות יישארו רגילות לעונה. במהלך ימי החג צפויה התחממות קלה והדרגתיתבבלי
כלל הגדודים הוקפצו הבוקר לבחינת כשירות והיערכות לקראת תקופת החגים • צה"ל מבהיר: תרגיל מתוכנן, אין אירוע ביטחוני חריגבבלי
השר לביטחון לאומי הגיש תביעת לשון הרע נגד חבר הכנסת ומפלגתו, בטענה שייחס לו הפצת סרטונים אלימים וקריאות להרוג ערביםבבלי
צה"ל חיסל את המחבל מואמן אבו לבדה בתקיפת רכב בשכונת חמד בצפון ח'אן יונס. בנוסף, נהרגו שני מחבלים נוספים בתקיפת כטב"ם ליד מסגד אלקבה באזור המואצי בח'אן יונס.צוות בבלי
כוחות צה"ל השלימו מבצע רחב היקף ברכס עלי טאהר בדרום לבנון: פיצצו למעלה מאלף ומאה טון חומרי נפץ, השמידו את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רביםבבלי
כוחות אוגדה 36 השמידו את התוואים התת-קרקעיים במרחב רכס עלי טאהר בדרום לבנון. אורך התשתיות שהושמדו עולה על שני קילומטרים. בתוך התשתיות אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. במקום אותר מתחם פיקוד מרכזי של יחידת 'בדר' עם חמ"לים, חדרי אמל"ח וחדרי שהייה. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים ומומנה על ידי משטר הטרור האיראני. צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב.צוות בבלי
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