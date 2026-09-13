נחשפה רשת טרור של חמאס באירופה: רובים ומאות כדורים נתפסו
התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום נגד שבעה מחבלי חמאס שנעצרו בקרלסרוהה. החשודים צברו נשק כבד ותכננו פיגועים במוסדות יהודיים
התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום נגד שבעה מחבלי חמאס שנעצרו בקרלסרוהה. החשודים צברו נשק כבד ותכננו פיגועים במוסדות יהודיים
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי רכס עלי טאהר הוא חלק מאזור הביטחון של ישראל בלבנון. לדבריו, צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או גורם אחר להתבסס בו. "מי שיתקרב לרכס יושמד" אמר כ"ץ.צוות בבלי
שליחו של טראמפ הודה בשיחת וידאו כי ניסיון החיסול בדוחא נכשל מבצעית והביא לבידוד מדיני, ווושינגטון ניצלה זאת כדי לכפות על ישראל את עסקת שחרור החטופיםבבלי
דובר צבא המורדים פרסם תיעוד לתקיפת מחסני נשק בשטח הממלכה • סעודיה משיבה באש ומדווחת על 73 פצועים • 50 אלף עקורים נמלטים מבתיהם • טראמפ: הם לא רוצים להילחם בנובבלי
שריפה נרחבת פרצה בשמורת הטבע תל דן בצפון; מטיילים פונו במהירות, שבעה צוותי כיבוי ומטוסי אלעד פעלו שעות ארוכות להשתלטות על הלהבותבבלי
הטלוויזיה האיראנית הממלכתית דיווחה כי ספינת סוחר איראנית הותקפה על ידי ארה"ב בשעות האחרונות ליד האי קשם בדרום איראן. בתקיפה נהרג אדם אחד.צוות בבלי
ההסלמה הביטחונית הובילה לקריסת רשתות השיווק והשמדת מחסני מזון • רשת חב"ד הכפילה את מערך החלוקה • רבנים מדווחים על נפילת כטב"מים סמוך לבתי מגורים, אך נערכים לשיא של מתפללים: "אנשים מחפשים את הביחד כדי לא להישבר"אריה לוי
גבר כבן 70 נמצא נפטר בדירתו בתל אביב זמן רב לאחר פטירתו • השכנים דפקו על דלתו לקראת החג – כשלא ענה, נכנסו ונחשפו למראה הקשהיאיר טל
צה"ל חיסל הבוקר בתקיפה בח'אן יונס את המחבל ג'האד אסמאעיל. לפי מקורות עזתיים, אסמאעיל היה פעיל צבאי שחצה ב-7 באוקטובר לשטח עוטף עזה. בתקיפה נפצעו 12 איש נוספים.צוות בבלי
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