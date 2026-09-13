נחשפה רשת טרור של חמאס באירופה: רובים ומאות כדורים נתפסו

בבלי

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי רכס עלי טאהר הוא חלק מאזור הביטחון של ישראל בלבנון. לדבריו, צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או גורם אחר להתבסס בו. "מי שיתקרב לרכס יושמד" אמר כ"ץ.