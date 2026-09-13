בבלי
מבזק סערה פוליטית

המשוריין של איזנקוט הגן על סרט אנטישמי

אלירן אליה, המשוריין לכנסת של גדי איזנקוט, הוציא הודעת תמיכה ביוצרי סרט שמאשים את ישראל ב"הרג המוני מכוון" בעזה • הליכוד: "שמאל קיצוני והזוי"

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המשוריין של איזנקוט הגן על סרט אנטישמי
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