הליכוד יגיש בקשות לפסילת הרשימה המשותפת ורע"ם
"בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור" • הליכוד: תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של איזנקוט
"בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור" • הליכוד: תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של איזנקוט
לאחר חיסול המחבלים והשמדת מנהרות הטרור ברכס, צה"ל נערך לשליטה מלאה על האזור ולמניעת כל ניסיון של החיזבאללה לחזור ולהתבסס בובבלי
יצחק אלמקייס, תושב אנגליה, אותר ללא רוח חיים ביער סמוך לציון רבי נחמן • הנסיבות נבדקות • עסקני איחוד הצלה פועלים לשחרור הגופה לקבורהבבלי
אלירן אליה, המשוריין לכנסת של גדי איזנקוט, הוציא הודעת תמיכה ביוצרי סרט שמאשים את ישראל ב"הרג המוני מכוון" בעזה • הליכוד: "שמאל קיצוני והזוי"בבלי
מפקד חטיבת חאן יונס ופעילי מערך ההנדסה חוסלו בתקיפות ממוקדות; במקביל הושמדו עשרות מחסני נשק וסדנאות ייצורבבלי
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי רכס עלי טאהר הוא חלק מאזור הביטחון של ישראל בלבנון. לדבריו, צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או גורם אחר להתבסס בו. "מי שיתקרב לרכס יושמד" אמר כ"ץ.צוות בבלי
התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום נגד שבעה מחבלי חמאס שנעצרו בקרלסרוהה. החשודים צברו נשק כבד ותכננו פיגועים במוסדות יהודייםבבלי
שליחו של טראמפ הודה בשיחת וידאו כי ניסיון החיסול בדוחא נכשל מבצעית והביא לבידוד מדיני, ווושינגטון ניצלה זאת כדי לכפות על ישראל את עסקת שחרור החטופיםבבלי
דובר צבא המורדים פרסם תיעוד לתקיפת מחסני נשק בשטח הממלכה • סעודיה משיבה באש ומדווחת על 73 פצועים • 50 אלף עקורים נמלטים מבתיהם • טראמפ: הם לא רוצים להילחם בנובבלי
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